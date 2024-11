The Penguin: c'è davvero un easter egg sullo Spaventapasseri nella serie HBO?

Un paio di screenshot del quarto episodio di The Penguin sono stati condivisi online di recente dopo che un fan ha notato nell'ufficio del dottor Julian Rush elementi che assomigliano molto alla maschera e al guanto dello Spaventapasseri, molto simili a quelli apparsi nei videogame della serie Batman: Arkham.

Lo YouTuber BobaTalks è intervenuto in seguito, affermando che c'erano dei piani iniziali per rendere Rush il dottor Jonathan Crane. Non siamo sicuri che ci sia qualcosa di vero in tutto questo, ma la designer di produzione dello show, Kalina Ivanov, ha risposto alla teoria dei fan.

Ivanov non ha confermato né smentito nulla, ma ha confermato che "hanno lasciato spazio all'interpretazione", il che suggerisce che gli oggetti sul tavolo potrebbero essere veramente ispirati al villain di Batman. Questo significa che Rush sarà lo Spaventapasseri in futuro? Probabilmente è un po' azzardato, ma chissà cosa hanno in serbo Matt Reeves e Lauren LeFranc per il personaggio?

The Penguin, una prima stagione da record

La serie con Colin Farrell rimane il titolo HBO o Max più visto al debutto della stagione a livello globale, dietro solo alle premiere di House of the Dragon e The Last of Us. Come queste ultime, anche la serie ambientata nel mondo di Batman è disponibile in Italia su Sky e in esclusiva in streaming sulla piattaforma Now.

Farrell ha ripreso il suo ruolo proprio da The Batman nella serie, interpretando ancora una volta il gangster di Gotham City Oswald "Oz" Cobb. La serie riprende nei giorni successivi agli eventi del film di Matt Reeves, con Oz che cerca di prendere il controllo della malavita di Gotham nel vuoto di potere creato dalla morte del suo ex boss, Carmine Falcone.

Negli ultimi episodi dello show abbiamo assistito alla scalata al potere criminale del personaggio di Farrell che in qualche modo prepara agli aventi che poi vedremo raccontati in The Batman 2, la cui uscita nelle sale è prevista per l'ottobre 2026. Le riprese del sequel, diretto ancora da Matt Reeves, prenderanno il via nel 2025, come confermato da Andy Serkis, che tornerà a interpretare Alfred.