The Penguin: ecco perché Mark Strong ha sostituito John Turturro nella serie

Strong interpreta Carmine Falcone, personaggio già interpretato da Turturro in The Batman, ma perché non ha fatto ritorno nello show?

Il personaggio di Carmine Falcone è stato interpretato da John Turturro in The Batman. Nella pellicola di Matt Reeves viene ucciso alla fine del film, ma nella serie The Penguin fa ritorno grazie ad alcune scene flashback. Solo che a interpretarlo stavolta c'è Mark Strong.

Fino ad ora non era mai stato rivelato il vero motivo di tale recast, ma finalmente ai microfoni di IGN, la showrunner della serie Lauren LeFranc ha spiegato che si è trattato semplicemente di un conflitto di programmazione, che ha impedito a Turturro di essere disponibile per le riprese dello spin-off.

"Praticamente John non era disponibile per noi. Aveva dei conflitti di programmazione e non siamo riusciti a incastrare il tutto, ma onestamente sono entusiasta di aver portato Mark Strong. Penso che sia davvero bravo".

"Anche se all'inizio, quando lo si incontra per la prima volta, si potrebbe pensare: 'Oh. Beh, ero un fan di The Batman, sono così abituato a John Turturro', e ovviamente John è un grande attore, ma sento che la gravitas che Mark porta è di tipo diverso", ha aggiunto. "È molto specifico e spero che alla fine dell'episodio penserete: 'Questo è Carmine Falcone' e sarete coinvolti dalla performance che Mark vi regalerà".

Mentre in precedenza era stato riferito che Strong avrebbe interpretato una versione più giovane di Falcone - cosa che non ha mai avuto senso visto che Strong ha solo sei anni in meno di Turturro - il primo episodio di The Penguin ha mostrato questa sua nuova versione in un servizio giornalistico, il che significa che si tratta effettivamente di un semplice recast.

Su queste pagine potete leggere già la nostra recensione di The Penguin