The Penguin, Colin Farrell: 'Saranno 8 ore di grande televisione, è incredibilmente violento'

Dopo l'arrivo del nuovo teaser di The Penguin, Colin Farrell ha avuto modo di anticipare brevemente quello che vedremo nel nuovo show dei DC Studios. Per l'attore, lo spin-off di The Batman sarà molto violento e intenso.

"Saranno 8 ore di televisione davvero contorte, è incredibilmente violento. Si tratta dell'ascesa di un uomo che ha sempre sognato di incarnare il potere", ha rivelato Farrell.

Quando è ambientato The Penguin?

Come annunciato all'epoca della produzione, la storia di The Penguin si svolgerà all'indomani degli eventi narrati da The Batman e farà da ponte tra il film di Matt Reeves e il sequel, The Batman - Part II recentemente posticipato al 2026.

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima. È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' a un livello superiore", aveva dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, in occasione dell'annuncio della serie.

Ci sarà anche Robert Pattinson?

Poco prima della fine delle riprese, Robert Pattinson era stato avvistato sul set di The Penguin, cosa che ha fatto ipotizzare la sua presenza nello show.

The Batman 2 e The Penguin: Matt Reeves svela il collegamento con la serie spinoff

Oltre a Farrell nel cast ci saranno anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.

The Penguin non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma arriverà in streaming su Max nell'autunno 2024.