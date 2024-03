The Batman Parte 2: la data di uscita del film con Robert Pattinson è stata posticipata

The Batman Parte II, il ritorno sul grande schermo di Bruce Wayne nella versione interpretata da Robert Pattinson, arriverà più tardi rispetto al previsto.

Warner Bros ha infatti annunciato che la data di uscita sul grande schermo è stata posticipata dal 3 ottobre 2025 al 2 ottobre 2026.

I titoli annunciati dallo studio

Warner Bros ha inoltre annunciato che al posto del sequel di The Batman arriverà nelle sale The Bride, diretto da Maggie Gyllenhaal e con protagonisti Christian Bale, Jesse Buckley e Peter Sarsgaard.

Alto Knights con protagonista Robert De Niro nel doppio ruolo di due boss mafiosi debutterà invece il 21 marzo 2025, qualche mese dopo la data precedentemente annunciata, il 15 novembre 2024.

Matt Reeves: Chi è il regista che ha dato una nuova impronta a The Batman

Paul Thomas Anderson ritornerà invece alla regia con un film, di cui non è stato svelato il titolo ufficiale, il cui debutto è previsto per l'8 agosto 2025 nelle sale IMAX. Nel cast ci saranno Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor e Alana Haim. Le riprese sono attualmente in corso in California.

Matt Reeves tornerà invece alla regia di The Batman Parte II, nel cui cast è confermata, per ora, solo la presenza di Robert Pattinson.