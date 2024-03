The Penguin: ecco il primo teaser trailer delle serie spin-off di The Batman

Il mondo di The Batman sta per diventare un po' più grande. Oggi Max ha diffuso il primo trailer completo di The Penguin, la nuova serie live-action che nasce dagli eventi del film di successo del 2022 di Matt Reeves. Come suggerisce il titolo, The Penguin vedrà protagonista Colin Farrell nei panni di Oswald Cobblepot / Il Pinguino, mentre il personaggio principale affronta il territorio inesplorato della malavita di Gotham dopo The Batman.

The Penguin: quale peso avrà la serie con Colin Farrell all'interno dell'universo DC?

Di cosa parla The Penguin?

Sebbene i dettagli sulla trama di The Penguin siano attualmente sconosciuti, si prevede che la serie si svolga all'indomani degli eventi di The Batman.

"Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima. È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' a un livello superiore", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max, in occasione dell'annuncio della serie.

Nelle ultime ore, Robert Pattinson (l'Uomo Pipistrello in The Batman) è stato avvistato sul set di The Penguin, cosa che ha fatto ipotizzare la sua presenza nello show.

Colin Farrell tornerà ovviamente nei panni del personaggio criminale di Gotham e con lui nel cast ci saranno anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown.