The Batman 2, James Gunn conferma: "Non c'è ancora una sceneggiatura" e aggiorna su The Penguin 2

Dopo il rincorrersi delle varie voci secondo cui il Batman di Robert Pattinson sarebbe stato usato anche come Cavaliere Oscuro del DC Universe di James Gunn, proprio quest'ultimo ha spazzato via ogni dubbio sulla questione.

Gunn ha confermato che Pattinson continuerà a popolare l'universo concepito da Matt Reeves e che invece il DCU si affiderà a un nuovo interprete in grado di interpretare il Pipistrello nel progetto attualmente intitolato The Brave and The Bold.

Tuttavia, le voci non erano del tutto infondate. Oltre alle dichiarazioni dei vari soggetti coinvolti, il capo dei DC Studios ha confermato che ci sono state delle serie discussioni sul trasferimento di Robert Pattinson nel DC Universe.

Le novità su The Batman 2 e la seconda stagione di The Penguin

The Batman: una foto dal set

The Batman ha fatto conoscere al mondo il Bruce Wayne di Pattinson tre anni fa, nel marzo 2022. Il film ha guadagnato ben 722 milioni di dollari, una cifra tale per cui normalmente un sequel sarebbe stato realizzato in fretta e furia. Ma Reeves è un regista metodico che ama prendersi il suo tempo.

The Penguin: l'irriconoscibile Colin Farrell in una scena

"Deve ancora consegnare una sceneggiatura completa, ma ciò che abbiamo letto finora è incredibilmente incoraggiante", ha dichiarato venerdì Peter Safran, co-direttore generale dei DC Studios. The Batman Part II è stato spostato più volte e attualmente l'uscita è prevista per l'autunno del 2027. Se questa data dovesse essere mantenuta, ci sarà un intervallo di cinque anni e mezzo tra un capitolo e l'altro. Il film e lo spin-off televisivo The Penguin esistono in un universo separato dal DCU principale.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, la serie campione di ascolti The Penguin con Colin Farrell potrebbe non avere una seconda stagione. Safran ha detto chiaramente: "Non lo sappiamo. Ci sono molti elementi in gioco, probabilmente il più importante dei quali è Colin stesso. E 800 libbre di trucco".