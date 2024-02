The Penguin: Colin Farrell si trova nel bel mezzo di una Gotham distrutta nelle ultime foto dal set

Le ultime foto dal set della prossima serie spin-off di The Batman, The Penguin, mostrano il villain di Colin Farrell nel bel mezzo di una Gotham distrutta.

Le nuove foto del set di The Penguin anticipano che il prossimo spin-off di The Batman interpretato da Colin Farrell sarà pieno di azione. La serie si svolge appena una settimana dopo gli eventi del finale di The Batman e probabilmente anticiperà come sarà Gotham nel prossimo sequel di Matt Reeves. Con la morte di Carmine Falcone, c'è un vuoto di potere nel sottosuolo criminale di Gotham, che potrebbe spiegare la nuova esplosione di violenza. Come The Batman, la serie TV sul Pinguino è un progetto DC Elseworlds e non farà parte del nuovo DCU.

Le ultime foto del set postate su X da un utente mostrano il Pinguino di Farrell in piedi vicino a delle macerie e a un'auto ribaltata a seguito di una sorta di esplosione. Le immagini mostrano anche un nuovo look per il Pinguino, che ora indossa un cappotto foderato di pelliccia come nei fumetti. L'iconico cappotto del personaggio è solitamente accompagnato da bastone, cappello a cilindro e monocolo, anche se non è chiaro se questo look verrà ricreato per intero.

Di seguito potete vedere le foto dal set di The Penguin:

The Penguin viene descritto come il "prossimo capitolo della saga di Batman" che espanderà il mito di Gotham a nuovi livelli prima che il Pipistrello torni in attività. A fianco del protagonista Colin Farrell troviamo Rhenzy Feliz, Cristin Milioti, Michael Zegen, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Francois Chau, Carmen Ejogo e David H. Holmes.