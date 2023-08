The Penguin: ecco come la DC lo sta trasformando nel cattivo più disgustoso di Gotham

Così come in The Batman di Matt Reeves, anche in campo fumettistico il personaggio del Pinguino sta per essere ridefinito dalla nuova run scritta da Tom King, il quale lo ha chiamato "l'antieroe degli antieroi" del DC Universe.

Parlando con Ashley V. Robinson di Popverse, King ha parlato di cosa significhi scrivere sulla "persona peggiore dell'Universo DC", un personaggio che descrive come privo di empatia, come "l'antieroe degli antieroi", paragonando il Pinguino al Walter White di Breaking Bad nel suo momento più basso, un personaggio la cui massima preoccupazione è il profitto, a prescindere da qualsiasi morale.

King ha anche spiegato che le sue precedenti esperienze nel mondo di Batman prevedevano la narrazione di storie su Gotham City nel modo in cui la maggior parte degli scrittori fa: dalla prospettiva dall'alto dei supereroi e dei supercattivi.

King ha dichiarato di voler scrivere "del Batman di strada, il Batman di Anno Uno" e che con la sua nuova serie sul Pinguino è in grado di fare esattamente questo, raccontando una serie criminale "molto alla I Soprano, alla Quei bravi ragazzi, molto concreta e grintosa".

Ha anche paragonato la serie al recente ruolo dell'Enigmista e all'arco del Joker in Batman: The Brave and the Bold. La serie vedrà il ritorno del Pinguino a Gotham per riprendere il controllo della sua impresa criminale.

Prossimamente, invece, Colin Farrell riprenderà i panni del Pinguino nella serie The Penguin, in arrivo in streaming su Max; la serie fungerà da ponte tra The Batman e The Batman 2.