The Pale Blue Eye - I delitti di West Point: il trailer del nuovo film con Christian Bale

Il 6 gennaio arriverà su Netflix il film The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, con star Christian Bale, ecco il trailer del film in cui Edgar Allan Poe aiuta un detective.

Il 6 gennaio debutterà su Netflix il film The Pale Blue Eye,con protagonista Christian Bale, e online è stato condiviso un nuovo trailer.

Nel video pubblicato dalla piattaforma di streaming vengono condivisi i primi dettagli delle indagini e degli indizi legati ad alcuni terrificanti omicidi. Il detective al centro della trama dovrebbe quindi unire le forze con un inaspettato alleato, destinato a diventare un famoso scrittore.

Il premio Oscar Christian Bale, oltre a essere uno dei protagonisti di The Pale Blue Eye, è stato coinvolto come produttore del progetto che è stato diretto e scritto da Scott Cooper.

L'attore recita nei panni di un detective che indaga su una serie di omicidi nell'Accademia Militare di West Point del 1830, aiutato da un giovane in seguito noto come Edgar Allan Poe.

Nel cast anche Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier, Charlie Tahan e Robert Duvall.

Il regista Scott Cooper, che torna a dirigere Christian Bale dopo Il fuoco della vendetta - Out of the Furnace e Hostiles: Ostili, ha specificato di voler realizzare questo film da dieci anni. Bale è produttore della pellicola insieme a John Lesher e Tyler Thompson.