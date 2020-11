The Outsider: HBO cancella la serie, i produttori cercano una nuova casa per la serie

HBO ha deciso di cancellare The Outsider dopo una sola stagione, ma i produttori sperano di trovare una nuova casa per la serie.

The Outsider non ha ottenuto l'approvazione da parte di HBO che ne ha annunciato la cancellazione dopo una sola stagione, nonostante il team al lavoro sull'adattamento dei romanzi di Stephen King avessero già delineato una possibile seconda stagione.

La casa di produzione MRC è quindi al lavoro per provare a trovare un'altra emittente o piattaforma di streaming interessata a proseguire il racconto.

HBO, con un comunicato ufficiale, ha ringraziato i produttori Richard Price, Jason Bateman, Andrew Bernstein e il team di MRC, augurandosi che possano continuare a occuparsi del mondo creato da Stephen King con The Outsider.

Elise Henderson, a capo di MRC Television, ha poi confermato che si sta cercando una nuova casa per la serie con star Ben Mendelsohn e Cynthia Erivo.

Price avrebbe già scritto la sceneggiatura del primo episodio inedito e il secondo capitolo della storia si allontanerebbe da quanto raccontato tra le pagine, con la benedizione di Stephen King, concentrandosi sul personaggio di Holly.

Come indica la nostra recensione di The Outsider, l'adattamento del romanzo di Stephen King aveva conquistato tutti. L'episodio finale segnando un rating di 2,2 milioni di spettatori in tutte le piattaforme, con la serie nel suo complesso che ha segnato una media di 9 milioni di spettatori. Per Variety questa è la miglior performance per una nuova serie drammatica HBO fin dai tempi della prima stagione di Westworld. Quanto al finale di Watchmen, ha totalizzato 1,6 milioni.

La storia del romanzo si è conclusa con la prima stagione, ma il personaggio di Holly Gibney, interpretato da Cynthia Erivo, appare in vari romanzi di Stephen King. Nella scena post-credits al personaggio di Holly è riservata una svolta che potrebbe anticipare futuri sviluppi gettando le basi per una seconda stagione della serie tv.