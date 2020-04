The Others: il remake del film con Nicole Kidman è in fase di sviluppo

The Others, il film diretto da Alejandro Amenabar con star Nicole Kidman, avrà un remake dall'approccio contemporaneo.

The Others avrà un remake che proporrà un approccio contemporaneao alla storia diretta da Alejandro Amenabar nel 2001 e che aveva come star Nicole Kidman. Il film originale aveva incassato 200 milioni di dollari in tutto il mondo ed è diventato negli anni un vero e proprio cult cinematografico.

Il progetto verrà sviluppato dallo studio Sentient che ha ottenuto i diritti per realizzare una versione moderna della storia.

The Others era invece ambientato nel 1945 e aveva come star Nicole Kidman nel ruolo di una madre di due figli allergici alla luce, situazione che obbliga la famiglia a vivere nell'oscurità e mantenendo sempre alta l'attenzione per evitare ogni possibile rischio. La loro vita nasconde però degli sconvolgenti segreti.

Nel cast c'erano anche Fionnula Flanagan e Christopher Eccleston.

Renee Tab, una delle produttrici del remake, ha dichiarato: "Sono onorata nel poter lavorare sul mio film horror preferito di sempre e poter offrire ai nuovi spettatori una nuova versione per il grande schermo". La produttrice ha sottolineato che le tematiche sono tristemente molto attuali: "auto-isolamento, paranoia e paura, e ovviamente l'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e noi stessi dalla sofferenza. Non vediamo l'ora di mostrare tutte le sfumature attraverso la protagonista, Grace, il cui dolore e i demoni personali attirano gli spettatori in un viaggio all'insegna della compassione".