The Others in 4K UHD, la recensione: ecco perché così il film con Nicole Kidman fa ancora più paura

La recensione di The Others in 4K UHD: la nuova edizione a due dischi della Midnight Classic sfodera un video ancora più pauroso e inquietante. Sempre di grande impatto l'audio, mentre negli extra c'è un contributo tutto nuovo.

A oltre vent'anni di distanza dalla sua uscita, The Others sbarca nel mondo del 4K UHD grazie a una nuova edizione appena sfornata da Plaion con la sua collana Midnight Factory. Per chi non l'avesse ancora mai visto, è l'occasione di scoprire questo affascinante horror d'atmosfera, tutto giocato sulla tensione, e caratterizzato da uno di quei finali sconvolgenti e spiazzanti, con un colpo di scena memorabile capace di ribaltare tutta la prospettiva della vicenda.

The Others - una scena del film

Ma è una chance da non perdere anche per chi ha già apprezzato il film di Alejandro Amenábar con Nicole Kidman grande protagonista, perché la nuova uscita consente di vedere The Others come mai si era visto prima, apprezzandone ulteriormente tutta la carica di estrema angoscia, senza però abbandonare il look dell'epoca. Anzi, parlando chiaro, il film nel nuovo formato video fa ancora più paura e vi spieghiamo perché nella recensione della nuova uscita a due dischi, che oltre alla versione 4K contiene anche il blu-ray e un booklet di 12 pagine.

Il video 4K: le stanze al buio e i giochi di luce e ombre sono ancora più inquietanti

L'edizione di The Others in 4K UHD

Per spiegare perché The Others in 4K UHD fa ancora più paura, bisogna ricordare che la protagonista vive in una grande casa vittoriana con ambienti tenuti il più possibile al buio, perché i due figli sono fotosensibili e hanno una strana allergia alla luce. Pertanto siamo di fronte a un'ambientazione claustrofobica, con stanze spesso avvolte nel buio o illuminate debolmente da qualche candela, con tantissimi giochi di luci e ombre decisamente inquietanti, e per giunta una nebbia fitta e costante ad avvolgere la casa. Ebbene il nuovo master digitale creato dal negativo originale della fotocamera da 35 mm, scansionato in 4K e approvato dallo stesso Alejandro Amenábar, enfatizza non solo un nero profondo, ma anche i vari tipi di ombre e le sfumature di oscurità, che acquistano indubbia spettacolarità e maggior efficacia perché ora la profondità è davvero impressionante.

The Others: Nicole Kidman in una scena del film

Non c'è HDR, ma questo forse aiuta a conservare il look dell'epoca voluto dal regista, senza contrasti arditi e forzati sul piano cromatico, che è in ogni caso più ricco ma sempre bilanciato. Anche la chiarezza e la nitidezza del quadro colpiscono l'occhio, mentre il dettaglio pur nella sua morbidezza complessiva fa un buon passo avanti nei particolari. La grana resta in gran parte naturale e organica, anche se deve vedersela in alcuni frangenti con una fitta nebbia che fa affiorare qualche fluttuazione digitale. Sul piano della pulizia, da rilevare solo un paio di spuntinature durante la visione.

Audio di grande impatto fra bassi poderosi e dinamica da primato

The Others: una scena del film

Anche l'audio ha un grande impatto grazie alle tracce DTS HD 5.1 Master Audio italiana e inglese. L'aspetto sonoro è decisivo per creare una costante tensione, tra piccoli effetti furtivi molto curati nella loro dislocazione spaziale e un'ambienza di contorno discreta ma puntuale e precisa. Quando poi arrivano i momenti chiave nei quali la traccia può scatenarsi, la risposta è sempre molto efficace. Ci riferiamo soprattutto ai passi misteriosi nella casa, soprattutto i rumori provenienti dal piano di sopra: in questi frangenti i tonfi sono poderosi e i bassi sprigionati sono davvero notevoli contribuendo ad alimentare il clima di terrore.

The Others: Nicole Kidman e James Bentley

Altro particolare di grande rilevanza è una dinamica impressionante, a tratti davvero sorprendente e capace di far cambiare marcia al sonoro in pochi attimi, passando da un sussurro silenzioso a un volume esplosivo in una frazione di secondo. Un aspetto che contribuisce ad alimentare la tensione in modo spasmodico e improvviso. La perfetta resa dei dialoghi sempre cristallini e l'efficace corposità della colonna sonora completano il tutto.

The Others: quando Nicole Kidman diede un volto alla paranoia

Gli extra: oltre al materiale d'epoca c'è un contenuto "amarcord" tutto nuovo

The Others: Alakina Mann e Nicole Kidman

Negli extra, presenti sul disco blu-ray, troviamo un contenuto tutto nuovo più i materiali della precedente edizione HD. La novità è Ricordando The Others, un corposo contributo di 51 minuti nel quale Alejandro Amenábar, Nicole Kidman, Christopher Eccleston e il produttore Fernando Bovaira ripercorrono la genesi e la realizzazione del film, spiegando cosa li ha attratti del progetto e varie curiosità sulla lavorazione. Il resto è tutto materiale d'epoca: troviamo le interviste a Nicole Kidman, ai bambini protagonisti, a Fionnula Flanagan e al regista, per un totale di circa 14 minuti; a seguire Amenábar supervisiona la registrazione della colonna sonora (3') e quindi un backstage di 9 minuti con riprese dal set.