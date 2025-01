The Old Guard 2, che fine ha fatto il sequel del film con Charlize Theron e Luca Marinelli?

Nel 2020, Netflix ha ottenuto un grande successo grazie all'action The Old Guard, con Charlize Theron, Matthias Schoenaerts e Luca Marinelli nel cast nei panni dei membri di una squadra segreta di mercenari immortali che dovevano lottare per mantenere segreta la loro identità.

L'annunciato sequel è stato già girato - la produzione è terminata nell'agosto del 2022 - ma è rimasto dubbiamente assente dal calendario delle uscite Netflix. Perché ci vuole così tanto tempo prima che venga distribuito? Il film avrebbe dei problemi?

Quello che sappiamo per certo è che alcune riprese aggiuntive per il film sono state effettuate nell'ottobre del 2024 (come sostenuto da What's on Netflix), e ora pare che siano state pianificate altre riprese aggiuntive e che si stia cercando di realizzarle all'inizio dell'estate, il che significa che non riusciremo a vedere The Old Guard 2 tanto presto.

The Old Guard: Luca Marinell in una scena del film

Charlize Theron ha recentemente dichiarato a Variety che "la post-produzione è stata interrotta" da Netflix e ha attribuito la responsabilità dei ritardi ai recenti cambiamenti di leadership dello streamer. Quello che è abbastanza sconcertante sono le ragioni addotte dall'attrice. Non si è mai sentito parlare di cambiamenti di leadership che ritardano un film già completato, soprattutto se è in fase di montaggio.

The Old Guard 2, Charlize Theron: "Netflix ha chiuso la post-produzione, ma il film arriverà presto"

Theron ha confermato che il film uscirà, anche se non è stata indicata una data precisa, e ha aggiunto di amare il prodotto finito.

The Old Guard 2 vedrà mai la luce? Alcuni hanno ipotizzato che Netflix lo scarterà completamente, come ha fatto con The Mothership di Halle Berry. Probabilmente non accadrà la stessa cosa, soprattutto con un film il cui budget si dice abbia superato i 140 milioni di dollari.