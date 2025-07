The Old Guard 2: il film con Charlize Theron massacrato dalla critica

The Old Guard 2, dopo anni di rinvii, conferme e smentite, è finalmente stato distribuito su Netflix, a cinque anni di distanza dall'uscita del primo capitolo di successo.

Tuttavia, la critica non è stata affatto clemente con il film, che finora ha accumulato un punteggio di 47 su Metacritic e un pessimo 32% su Rotten Tomatoes.

Il successo del primo film e la bocciatura per The Old Guard 2

Il primo The Old Guard di Gina Prince-Bythewood fu un successo a sorpresa nei primi mesi della pandemia e aveva tutti gli ingredienti per fare bene: un budget di medio livello, una buona regia e una star del cinema come Charlize Theron.

Charlize Theron in The Old Guard

Pur non essendo un capolavoro è considerato uno dei migliori action movie disponibili su Netflix. Il sequel invece è stato definito del tutto privo di una trama e un generico sequel che, in questi termini, nessuno aveva chiesto.

Il percorso difficile di The Old Guard 2

Del resto, The Old Guard 2 ha vissuto un processo particolarmente tortuoso. Girato nel lontano 2022, è stato ostacolato da problemi di calendario e poi dalla pandemia di COVID-19.

Infine, una post-produzione particolarmente discontinua e l'addio della regista Gina Prince-Bythewoood, che ha lasciato spazio alla collega Victoria Mahoney. Il tempo passava e pare che Netflix non fosse soddisfatta del montaggio finale, e dopo diverse riprese aggiuntive minori la conclusione definitiva della post-produzione.

Una scena di The Old Guard 2

Netflix sembra poco avvezzo ai sequel visto, che anche i secondi capitoli di franchise come Extraction, Red Notice e Enola Holmes non hanno riscosso il successo del primo capitolo. Nonostante le recensioni, è quasi certo che The Old Guard 2 troverà grande riscontro dal pubblico e dovrebbe entrare presto nella Top 10 di Netflix.