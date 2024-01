The Mothership: Netflix cancella l'uscita del film con Halle Berry a riprese già concluse

Il film non verrà più distribuito dal colosso dello streaming.

In una mossa che ricorda quella di Warner Bros. con Batgirl, Netflix ha deciso di cancellare l'uscita di The Mothership, film con protagonista Halle Berry, nonostante le riprese siano già state completate e fosse tutto pronto per la distribuzione.

La notizia arriva dalla newsletter The InSneider di Jeff Sneider, che rivela non solo che il film è stato apparentemente cancellato, ma anche che il motivo alla base è una novità, considerando i recenti trascorsi a Hollywood.

Sebbene i fan si siano abituati a sentir parlare di film cancellati e scartati per ottenere una detrazione fiscale da parte dello studio, la cancellazione di The Mothership da parte di Netflix sembra essere dovuta a un motivo diverso.

Secondo Sneider, The Mothership avrebbe dovuto essere sottoposto a "significativi rimaneggiamenti", che sarebbero stati costosi ma anche poco pratici. Un fattore importante che ha reso difficili le riprese aggiuntive è il fatto che il film ha tra i ruoli principali attori giovani, che sono cresciuti parecchio negli oltre due anni trascorsi dalla fine delle riprese.

Sneider ha anche osservato che il costo dei reshoots non è stato il fattore principale, ma che anche gli ampi ritardi nel completamento della post-produzione sono stati in parte responsabili.

The Mothership, cast e trama di un film che non vedremo mai

Matt Charman (Il ponte delle spie, Operazione finale) ha scritto e diretto The Mothership. Il film è interpretato anche da Molly Parker (Deadwood), Omari Hardwick (Army of the Dead), Sydney Lemmon (Velvet Buzzsaw), John Ortiz (Silver Linings Playbook) e Paul Guilfoyle (CSI).

Sinossi: "Un'avventura fantascientifica che segue Sara Morse (Halle Berry) a un anno dalla misteriosa scomparsa del marito dalla loro fattoria. Quando scopre uno strano oggetto extraterrestre sotto la loro casa, Sara e i suoi figli si imbarcano in una corsa per trovare il marito, il padre e soprattutto la verità".