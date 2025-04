The Old Guard 2: Charlize Theron e il suo team affrontano una nuova minaccia nelle prime foto

Le prime immagini del sequel di The Old Guard anticipano il ritorno di Charlize Theron, Luca Marinelli e del resto della squadra di immortali, in uscita su Netflix il 2 luglio.

Andy e i suoi immortali sono pronti a tornare in azione, come testimoniano le foto di The Old Guard 2 diffuse da Netflix. Uscito nel 2020 e diretto da Gina Prince-Bythewood, The Old Guard segue una squadra di mercenari immortali impegnati a combattere un nemico che tenta di replicare i loro poteri. Dopo un lungo periodo di sviluppo, il sequel sembra finalmente pronto.

Alla regia stavolta c'è Victoria Mahoney mentre il cast composto da Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Marwan Kenzari torna a supportare la star Charlize Theron, che interpreta Andy. Da segnalare anche nuovi arrivi come Uma Thurman ed Henry Golding.

Oltre a diffondere quattro nuove immagini che mostrano Theron in azione nei panni di Andy insieme ai membri del suo team e a confermare l'uscita prevista per il 2 luglio, Netflix ha diffuso anche la sinossi breve del film, che anticipa una storia incentrata sull'emergere di un'antica minaccia. nella logline si legge, infatti:

"Alle prese con la sua nuova mortalità, Andy vede emergere una nuova minaccia che si è formata migliaia di anni fa".

Un sequel a lungo desiderato

Parlando dei ritardi nello sviluppo di The Old Guard 2, la star del franchise Charlize Theron aveva dichiarato in precedenza: "Netflix ha attraversato un periodo di cambiamenti radicali. Ci siamo ritrovati in una situazione difficile e la nostra post-produzione si è fermata, credo, dopo appena cinque settimane dall'inizio. Stavano attraversando molti cambiamenti, e lo capisco perfettamente. Finalmente siamo di nuovo al lavoro sul progetto e ne sono davvero entusiasta. È davvero bello. È un film davvero importante per noi. Avevo premesso che l'avrei fatto solo se fossimo riusciti a renderlo straordinario. Adoro questo film.".

Ora, in una nuova intervista con IGN, l'attrice premio Oscar ha aggiunto: "La posta in gioco non è mai stata così alta. Andy ora è mortale, quindi c'è una possibilità molto concreta che possa morire durante una qualsiasi missione questa volta. Il sequel vede alcuni profondi cambiamenti nelle dinamiche del gruppo: Andy ha perso la sua immortalità, Nile (KiKi Layne) è diventata immortale e Booker (Matthias Schoenaerts) è stato esiliato. Vediamo che la leadership di Andy è cambiata. Poiché ora è mortale, sta dedicando tutto il tempo che le rimane a fare il massimo del bene possibile".

Basato sull'omonimo fumetto del 2017 di Greg Rucka e Leandro Fernández, The Old Guard è uscito nel 2020 rivelandosi un sorprendente successo per Netflix. Al momento della sua uscita, si è classificato tra i 10 debutti originali di maggior successo nella storia della piattaforma streaming.