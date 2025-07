Charlize Theron: "Gli uomini fanno flop e lavorano ancora: Hollywood non scommette sugli action con donne"

Charlize Theron ha rilasciato una lunga intervista al New York Times insieme alla collega Uma Thurman per l'uscita di The Old Guard 2 e come spesso le accade non ha risposto in maniera banale.

L'attrice, che esordì nel genere action nel 2005 con il film Æon Flux - Il futuro ha inizio, ha affermato che gli studi di Hollywood spesso concedono soltanto una possibilità alle attrici per aver successo nel genere action.

Il doppio standard a Hollywood secondo Charlize Theron

L'attrice ha sottolineato come agli uomini vengano concesse più possibilità di fallire rispetto alle donne:"È risaputo. I film d'azione con protagoniste donne non ottengono il via libera quanto quelli con protagonisti uomini. Quello che mi frustra sempre è che agli uomini viene concesso molto di più".

Charlize Theron in una scena di The Old Guard

Il discorso è molto chiaro:"Quando una donna fa un film d'azione e magari non va tutto bene, non è detto che le venga data una seconda possibilità. In casi come questo, eravamo perfettamente consapevoli che tutti ci stavano osservando. Gli studios non vogliono correre quel rischio, ma lo fanno volentieri, più e più volte, con lo stesso attore, anche se ha già una sfilza di film d'azione andati male".

La nuova occasione con The Old Guard 2 e i numerosi infortuni

Charlize Theron attualmente è protagonista del nuovo film Netflix, il sequel The Old Guard 2, dopo aver incantato il pubblico del genere action con film come Atomica bionda e Mad Max: Fury Road.

Charlize Theron in una scena di Aeon Flux

Una carriera costellata di infortuni:"Il mio primo infortunio risale al primo film d'azione che ho girato, un brutto film chiamato Æon Flux. Al nono giorno ho fatto una ruota all'indietro, ma non ho preso abbastanza slancio e sono atterrata sul collo, su un ponte di cemento. L'ultima operazione al collo l'ho fatta 18 anni fa. Ho avuto operazioni a entrambi i gomiti, alla spalla destra, al pollice, tunnel carpale, fratture. Tante fratture".