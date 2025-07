The Old Guard 2 debutto al primo posto nelle classifiche streaming dopo le stroncature

Come da previsioni, Netflix è al comando delle classifiche legate allo streaming e il successo deriva principalmente dall'ottimo riscontro ottenuto da The Old Guard 2.

Il sequel con Charlize Theron e Uma Thurman ha conquistato il pubblico nonostante le pessime recensioni ricevute rispetto al primo capitolo: 2,3 milioni di famiglie hanno visto nei giorni scorsi il film sulla piattaforma streaming.

Il successo di Netflix e i nuovi episodi di Mercoledì

The Old Guard 2 è diventato il terzo titolo di Netflix a raggiungere il primo posto nelle ultime cinque settimane e il futuro prossimo sembra roseo, visto che ad agosto sarà disponibile anche la nuova stagione di Mercoledì.

Charlize Theron e KiKi Layne in una scena di The Old Guard 2

Non solo The Old Guard 2 ha contribuito al successo della piattaforma, visto che anche Squid Game 2 è stato particolarmente apprezzato e si trova al secondo posto della classifica.

Il resto della classifica dello streaming

Al terzo posto si piazza Prime Video con Capi di stato in fuga, con protagonisti Idris Elba, John Cena e Priyanka Chopra Jones, tre grandi star del cinema action.

Quarto posto per il reality Love Island USA e quinto posto per Waterfront, lo scorso fine settimana al primo posto e ora scivolato alla quinta posizione. Nella seconda parte della classifica sono presenti I peccatori con Michael B. Jordan, uscito ad aprile, e l'amatissima serie Disney The Bear.

Charlize Theron in una scena di The Old Guard 2

The Old Guard 2, diretto da Victoria Mahoney, comprende nel cast l'attrice premio Oscar Charlize Theron, la star di Pulp Fiction Uma Thurman, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, e la star italiana di Lo chiamavano Jeeg Robot, Luca Marinelli, Chiwetel Ejiofor e Henry Golding. Il primo film uscì nel 2020, e complice probabilmente le emozioni provate dalle persone in quel periodo fu un successo davvero clamoroso.