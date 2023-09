The Office: via libera al reboot della serie con lo sceneggiatore Greg Daniels?

Dopo la conclusione dello sciopero degli sceneggiatori e l'accordo raggiunto con gli studios, un nuovo articolo pubblicato da Puck anticipa l'imminente arrivo degli annunci di nuovi progetti cinematografici e televisivi e tra questi ci sarebbe anche quello del reboot di The Office.

Non solo, anche lo showrunner e produttore Greg Daniels, che aveva adattato la serie di Ricky Gervais per il mercato americano ottenendo l'amatissimo show con Steve Carell, dovrebbe tornare in veste di produttore del nuovo reboot.

Dopo la conclusione della serie, ci si è spesso interrogati su un reboot di The Office, sull'eventuale partecipazione del cast e su quale sarebbe stata la nuova storia. Queste domande sono state affrontate dai dirigenti della NBC e da quelli più direttamente coinvolti nella serie. Da parte sua, in passato Daniels si era detto sia ottimista che pessimista sulla prospettiva di un revival della serie.

Tuttavia, alcuni membri del cast di The Office, tra cui John Krasinski e Mindy Kaling, hanno dichiarato che sarebbero stati disposti a rivisitare i loro famosi ruoli se le circostanze fossero state soddisfacenti.

B.J. Novak, sceneggiatore, produttore e regista dello show oltre che interprete del ruolo di Ryan Howard, aveva espresso la sua riluttanza nei confronti di un revival, sottolineando che qualsiasi revival di The Office andava affrontato come una decisione artistica piuttosto che come una decisione presa solo per un potenziale guadagno economico.

Il modo in cui questo potenziale reboot gestirà questa preoccupazione sarà chiaro quando i dettagli della sua trama saranno annunciati ufficialmente.