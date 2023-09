Storico accordo tra WGA e AMPTP, fine dello sciopero degli sceneggiatori in vista?

WGA e AMPTP raggiungono uno storico accordo contrattuale che starebbe per porre fine allo sciopero degli sceneggiatori in corso da 146 giorni.

La fine dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, in corso da 146 giorni, potrebbe essere vicina. Il sindacato di categoria, WGA, avrebbe raggiunto un accordo definito "eccezionale" con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). L'accordo sulle linee guida del prossimo contratto triennale potrebbe porre fine a breve all'agitazione sindacale in corso da maggio,

I negoziatori della Writers Guild of America e dell'Alliance of Motion Picture and Television Producers hanno raggiunto il traguardo domenica dopo cinque giorni consecutivi di trattative. Il quarto giorno, sabato, ha coinvolto principalmente gli avvocati del sindacato e l'AMPTP, intenti a discutere i nuovi rivoluzionari dettagli aggiunti all'accordo minimo di base della WGA. Dettagli che riguardano le regole relative all'uso dell'intelligenza artificiale generativa nella produzione di contenuti sono stati uno degli ultimi elementi su cui le parti hanno lavorato prima di concludere l'accordo.

"Possiamo dire, con grande orgoglio, che questo accordo è eccezionale - con vantaggi significativi e protezioni per i membri del sindacato sceneggiatori in ogni settore dei", ha scritto il comitato negoziale della WGA in un'e-mail inviata ai membri alle 19:10 (come riporta Variety).

Lo sciopero potrebbe finire presto

Lo sciopero sarà ancora in vigore durante il processo di approvazione e ratifica del contratto di categoria, ma da ieri sera i picchetti sono sospesi. Si prevede che i leader delle corporazioni voteranno martedì sull'opportunità di revocare formalmente l'ordine di sciopero contro i firmatari dell'AMPTP.

"Per intenderci, nessuno potrà tornare al lavoro finché non sarà espressamente autorizzato dalla WGA. Fino ad allora saremo ancora in sciopero", si legge nel messaggio ai membri.

I dettagli dell'accordo contrattuale non verranno diffusi fino a quando la versione definitiva non sarà completata nei prossimi giorni. La leadership della WGA prevede di votare martedì sul patto finale. Per prima cosa il comitato negoziatore voterà se raccomandare che l'accordo vada al voto del consiglio della WGA West e del consiglio della WGA East. Supponendo che entrambi approvino il patto, il contratto verrà inviato per la ratifica agli 11.000 membri della WGA.

"Sebbene siamo ansiosi di condividere con voi i dettagli di ciò che è stato realizzato, non possiamo farlo finché l'ultima 'i' non sarà messa nero su bianco", si legge nel messaggio ai membri. "Fare ciò complicherebbe la nostra capacità di portare a termine il lavoro. Quindi, poiché siete stati pazienti con noi in passato, vi chiediamo di esserlo ancora, un'ultima volta".