Dakota Johnson: 'Le riprese del finale di The Office sono state il momento peggiore della mia vita'

Nel 2013 Dakota Johnson è apparsa nella fase conclusiva della sitcom The Office e ha raccontato di aver vissuto proprio su quel set il momento peggiore della propria carriera. La protagonista di Madame Web ha raccontato l'aneddoto ospite di Seth Meyers.

"È stato onestamente il momento peggiore della mia vita. Amo così tanto quella serie e loro mi dissero 'Vuoi essere nel finale dello show?'. Ed io ho risposto 'Certo', pensando che sarei ci sarei stata per mezza giornata, tipo" ha spiegato Johnson.

Il finale

In realtà le cose andarono diversamente:"Invece sono rimasta lì due settimane e praticamente non ci sono nella serie". Dakota Johnson appare in due scene nel finale dello show e anche in altre sequenze, dovendosi confrontare con dieci anni di emozioni covate dal cast regolare della serie.

"Erano tristi. E poi c'erano dinamiche strane che sono andate avanti per dieci anni. Alcune persone non si parlavano, e io arrivavo e dicevo '[risata] sono così entusiasta di essere qua!' e nessuno voleva parlarmi, a nessuno importava un fico secco. Ed ero sullo sfondo di tutte queste scene, mandando fax" ha raccontato l'attrice.

La partecipazione a The Office è l'ultima apparizione sul piccolo schermo di Dakota Johnson, che in seguito si è dedicata esclusivamente al mondo del cinema.