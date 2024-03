The Office: la nuova serie ambientata nello stesso universo sarà scritta da Greg Daniels e Michael Koman

Il potenziale show legato al mondo di The Office ha trovato i suoi autori: lo showrunner della serie originale, Greg Daniels, collaborerà infatti con Michael Koman, in precedenza co-creatore di Nathan For You.

Il progetto è in fase di sviluppo per Universal Television e non ha ancora ottenuto il via libera alla produzione.

I primi dettagli del progetto

B.J. Novak e Rainn Wilson nell'episodio Gossip della serie The Office

La nuova serie sarà ambientata nello stesso universo di The Office, mostrando quindi probabilmente degli eventi ambientati in un altro ufficio e con altri personaggi.

A gennaio Greg Daniels ha iniziato a lavorare con degli sceneggiatori per proporre una nuova versione della sitcom, andata in onda dal 2005 al 2013 e, a sua volta, nata dall'omonimo show britannico con star Ricky Gervais e Stephen Merchant.

The Office: i 10 migliori episodi

Il cast di The Office era composto da Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, Mindy Kaling e B.J. Novak.

Per scoprire ulteriori dettagli del progetto bisognerà quindi attendere e scoprire in quale ufficio gli spettatori, in caso di via libera alla produzione, potranno entrare grazie alla potenziale serie.