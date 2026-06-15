The Office, Rainn Wilson: “Col clima culturale di oggi non si sarebbe potuta realizzare questa serie"

Rainn Wilson è tornato a parlare dell'umorismo di The Office, sostenendo che una serie con quel tipo di comicità farebbe molta più fatica a nascere oggi.

A oltre dieci anni dalla conclusione di The Office, il dibattito su quanto la celebre sitcom sarebbe compatibile con la sensibilità contemporanea continua a riemergere. A riaccenderlo è stato Rainn Wilson, interprete dell'indimenticabile Dwight Schrute, che in una recente intervista ha riflettuto sul tipo di comicità che ha reso la serie un fenomeno televisivo mondiale.

L'umorismo di Dwight e Michael Scott al centro della riflessione

Secondo Rainn Wilson, oggi sarebbe molto più complicato portare sullo schermo uno show con lo stesso approccio di The Office.

Rainn Wilson in una scena

"Penso davvero che oggi sarebbe difficile realizzare The Office", ha dichiarato Wilson. "Credo che sarebbe complicato essere politicamente scorretti come lo eravamo allora. E, in parte, mi manca quel tipo di libertà." Parole destinate inevitabilmente a far discutere, soprattutto considerando che l'universo della serie è tutt'altro che archiviato. Negli ultimi anni, infatti, il franchise è tornato in vita con The Paper, sequel ambientato nel mondo del giornalismo locale che ha debuttato su Peacock nel 2025.

Wilson ha spiegato che gran parte della forza comica di The Office nasceva proprio dall'inadeguatezza sociale dei suoi protagonisti. Dwight Schrute, Michael Scott e diversi altri personaggi vivevano infatti in uno stato quasi permanente di inconsapevolezza, generando situazioni imbarazzanti che oggi potrebbero essere interpretate in modo molto diverso.

"Abbiamo costruito tantissime gag su quel tipo di comportamento e ne sono usciti momenti davvero esilaranti, ma anche molto inappropriati", ha ricordato l'attore. Per Wilson, il punto centrale era che lo spettatore non doveva identificarsi con quei comportamenti, bensì riconoscerne l'assurdità.

"Michael e Dwight non avevano alcuna consapevolezza di sé. Erano spesso offensivi senza nemmeno rendersene conto. Ma proprio questo era il motore della comicità." L'attore ritiene però che nel panorama televisivo attuale sarebbe più difficile proporre personaggi costruiti su dinamiche così estreme. "Anche se il pubblico capiva che quei personaggi erano degli idioti, non sono sicuro che oggi certe situazioni verrebbero accettate allo stesso modo."

Gli episodi più controversi e il confine della satira

Non è la prima volta che Wilson affronta questo tema. Già nel 2025, intervenendo nel podcast The Last Laugh, aveva ricordato come alcuni episodi della serie risultassero ancora oggi sorprendentemente provocatori. Tra gli esempi citati, l'attore aveva menzionato il celebre episodio natalizio ambientato al Benihana, uno dei più discussi dagli spettatori negli anni successivi alla messa in onda.

Steve Carell in una scena

"Se lo riguardo oggi, ci sono momenti che fanno davvero spalancare gli occhi", aveva ammesso. "Alcune scene sono quasi scioccanti per quanto possano sembrare inappropriate." Wilson aveva però sottolineato come la serie non celebrasse quei comportamenti, ma li utilizzasse per mettere in evidenza l'ignoranza e l'insensibilità di determinati personaggi.

"Michael, Dwight, Andy e persino Kevin erano persone incapaci di capire quando stavano oltrepassando il limite. Dicevano spesso la cosa sbagliata nel momento sbagliato." Secondo l'attore, The Office funzionava proprio perché trasformava questi difetti in uno specchio satirico della società americana. "In fondo era una serie costruita attorno a persone inconsapevoli, sessiste, razziste o maleducate. E in qualche modo rifletteva una parte reale degli Stati Uniti."

Il dibattito resta aperto. Da una parte c'è chi considera The Office il simbolo di una comicità che oggi sarebbe impossibile replicare; dall'altra chi fa notare come il successo recente di The Paper dimostri che esiste ancora spazio per raccontare personaggi imperfetti e socialmente disastrosi.