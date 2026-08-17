VisionQuest introduce un collegamento che pochi avevano notato con un personaggio di Daredevil

Il primo trailer di VisionQuest ha svelato la presenza del personaggio interpretato da Todd Stashwick, uno storico antagonista legato a Daredevil, ma nel Marvel Cinematic Universe sarà invece sulle tracce di Vision, segnando una curiosa evoluzione del personaggio.

Il primo trailer di VisionQuest ha attirato l'attenzione soprattutto per il ritorno di Ultron e per le anticipazioni sul futuro di Vision. Tra le tante immagini mostrate, però, ce n'è una che gli appassionati dei fumetti Marvel hanno notato subito. Nel cast della serie compare infatti anche Todd Stashwick nei panni di Paladin, un personaggio che, almeno sulla carta, appartiene soprattutto all'universo di Daredevil.

Chi è Paladin nei fumetti Marvel

Creato da Jim Shooter e Carmine Infantino, Paladin ha debuttato nel 1978 sulle pagine di Daredevil n. 150. Più che un vero supercriminale, è un mercenario altamente addestrato che accetta missioni dietro compenso, sfruttando un vasto arsenale tecnologico e notevoli capacità nel combattimento corpo a corpo.

Nel corso degli anni si è scontrato con numerosi eroi Marvel, tra cui Daredevil, Punisher, Iron Man e perfino Doctor Doom, ma il suo nome è rimasto storicamente legato soprattutto alle avventure dell'Uomo senza Paura. La serie Disney+ di VisionQuest, in arrivo il 14 ottobre, seguirà Vision nel tentativo di ricostruire la propria identità dopo gli eventi di WandaVision.

Secondo quanto anticipato da Marvel, Paladin sarà uno dei personaggi incaricati di rintracciare il sintezoide. La scelta, pur sorprendendo, è coerente con il materiale originale: nei fumetti il personaggio è infatti un cacciatore di taglie specializzato proprio in missioni contro bersagli dotati di poteri straordinari.

Non è la prima volta che Marvel "ricicla" un nemico di Daredevil

Quello di Paladin non rappresenta un caso isolato. Il Marvel Cinematic Universe aveva già preso personaggi nati come antagonisti di Daredevil per inserirli nelle storie di altri protagonisti. Il primo esempio è stato Purple Man, reinterpretato come Kilgrave nella serie Jessica Jones, dove è diventato il principale nemico dell'eroina interpretata da Krysten Ritter.

Lo stesso è accaduto con Typhoid Mary, trasformata nella Mary Walker interpretata da Alice Eve nella seconda stagione di Iron Fist. La differenza, questa volta, è che Paladin viene inserito in una storia completamente diversa da quella del filone urbano legato a Matt Murdock.

L'arrivo di Paladin potrebbe indicare una strategia sempre più evidente da parte dei Marvel Studios. Molti avversari storicamente associati a Daredevil non possiedono poteri sovrumani, ma fanno affidamento su addestramento militare, armi avanzate, capacità tattiche e legami con il mondo criminale. Caratteristiche che li rendono estremamente versatili e facilmente adattabili anche ad altri contesti del MCU.

In questo caso, un mercenario specializzato nella cattura di individui dotati di poteri rappresenta una scelta credibile per affrontare un bersaglio come Vision.

Resta da vedere se la presenza di Paladin sarà soltanto un cameo funzionale alla trama o il primo passo verso un utilizzo più ampio di personaggi provenienti dall'universo di Daredevil anche in produzioni lontane dalle sue atmosfere noir e urbane.