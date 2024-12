The Office, lo sceneggiatore critica la versione giapponese: "Non dovevano esserci attori bianchi"

Lo sceneggiatore di 'The Office' afferma che la parodia giapponese 'non sembrava giusta' e lo ha lasciato 'irritato' per via di come hanno gestito gli attori sul set.

Lo sceneggiatore di The Office e creatore di altre celebri serie come Brooklyn Nine-Nine, Mike Schur, ha espresso il suo disappunto per lo sketch di Saturday Night Live del 2008, The Japanese Office, che vedeva Steve Carell parodiare la famosa sitcom durante la sua conduzione dello show.

"The Japanese Office" non convince Mike Schur

Durante un episodio del podcast The Lonely Island and Seth Meyers Podcast, Schur ha rivelato che lo sketch non lo ha soddisfatto e lo ha lasciato "irritato". Secondo lo scrittore, la parodia, che mostrava una versione "giapponese" di The Office non rifletteva il tono e lo spirito della serie originale. "Non ha suscitato l'interesse nel modo in cui speravo, gli attori erano tutti bianchi e mancava il tipico mordente della serie," ha dichiarato Schur.

Steve Carell in The Office

Introdotto da Ricky Gervais, lo sketch suggeriva ironicamente che la versione giapponese avesse ispirato lo show britannico di Gervais, da cui è poi derivata la versione americana. Tuttavia, l'idea che attori bianchi impersonassero personaggi giapponesi, parlando in lingua giapponese e mangiando ramen, ha suscitato perplessità. Gervais stesso concludeva lo sketch con la battuta: "È divertente perché è razzista."

Schur ha definito la premessa "poco convincente" e problematicamente ironica, poiché tutti gli attori erano bianchi. Ha anche sottolineato come il monologo di Rainn Wilson, conduttore di un precedente episodio di SNL, avesse parodiato The Office in modo molto più efficace e rispettoso, evidenziando le differenze tra la serie americana e quella britannica con un approccio umoristico ben calibrato.

Akiva Schaffer, regista dello sketch, ha spiegato che l'idea originale proveniva dalla scrittrice nippo-americana Marika Sawyer, parte del team di SNL. "Era una sua visione," ha dichiarato Schaffer. "Noi come cast e crew ci siamo fidati della sua idea e l'abbiamo seguita."

Tuttavia, Schaffer ha ammesso di essersi sentita "preoccupata" per l'eccessiva predominanza di attori bianchi nello sketch e l'impatto che avrebbe potuto avere sulla percezione del pubblico.

Lo sketch è rimasto popolare nel tempo, accumulando milioni di visualizzazioni su YouTube, ma continua a dividere il pubblico tra chi lo considera una parodia satirica e chi lo vede come un esempio di appropriazione culturale mal gestita.