Il giovane Montalbano stasera su Rai 1 con Sette lunedì: la trama e il cast dell'episodio

Una serie di delitti apparentemente inspiegabili sconvolge Vigata proprio mentre Salvo e Livia progettano una vacanza insieme: il commissario si ritrova così a indagare su un inquietante messaggio religioso e a fare i conti con la propria gelosia.

Il giovane Montalbano torna a fare compagnia al pubblico in TV, stasera su Rai 1 dalle 21:30, con l'ultimo episodio della prima stagione, Sette lunedì. Al centro del nuovo appuntamento una storia che mette alla prova non soltanto le capacità investigative del commissario, ma anche il suo rapporto con Livia.

La puntata segue infatti un momento importante nella vita privata di Salvo Montalbano, interpretato da Michele Riondino. Il rapporto con Livia sta diventando sempre più profondo e la donna prova a spingere il commissario a lasciarsi alle spalle alcune delle rigidità che da sempre condizionano il suo modo di rapportarsi agli altri. Tra i tentativi di ricucire un rapporto familiare complicato e un viaggio programmato insieme a Livia, però, Montalbano viene nuovamente richiamato al suo dovere da una serie di delitti che scuotono Vigata.

Sette lunedì, la trama dell'episodio

Montalbano e Livia stanno vivendo una fase particolarmente importante della loro relazione. La presenza della giovane genovese ha infatti iniziato a modificare alcuni degli atteggiamenti del commissario, sempre più coinvolto sentimentalmente e disposto, almeno in parte, a mettere in discussione le proprie convinzioni.

È proprio Livia a convincerlo a compiere un passo che per lui non è semplice: andare a trovare suo padre e provare a ricucire il rapporto con lui. L'incontro, tuttavia, non va come sperato. Montalbano non riesce a superare le proprie difficoltà e si trova ancora una volta a fare i conti con un rapporto familiare irrisolto. Livia decide allora di proporgli qualcosa di completamente diverso: una vacanza di sette giorni insieme in Provenza.

Michele Riondino sul set de Il giovane Montalbano

La partenza si avvicina, ma Vigata viene improvvisamente sconvolta da due vicende apparentemente separate. Da una parte c'è l'omicidio di Attilio Gambardella, un caso che nasconde una verità molto più complessa di quanto sembri inizialmente. Dall'altra, qualcuno comincia a uccidere degli animali nelle prime ore del mattino. Il particolare che insospettisce Montalbano è proprio la regolarità degli episodi: gli animali vengono uccisi ogni lunedì, con modalità simili.

Il commissario vorrebbe quindi rinunciare alla vacanza per concentrarsi sulle indagini, ma Livia non è disposta ad accettare un altro rinvio. Dopo un litigio, decide di partire comunque, ma senza Montalbano e in compagnia di un'altra persona. Per Salvo comincia così una doppia indagine: da una parte deve capire chi si nasconde dietro gli omicidi e la misteriosa serie di uccisioni di animali; dall'altra, deve fare i conti con una gelosia sempre più evidente nei confronti di Livia.

Le indagini prendono una piega sempre più inquietante quando Montalbano si accorge che gli episodi sembrano seguire uno schema preciso. Per sei lunedì consecutivi, nelle prime ore della giornata, vengono uccisi degli animali secondo modalità analoghe. Il ritrovamento degli animali è accompagnato da un messaggio che sembra contenere una precisa allusione religiosa: "Ecco Dio".

Per comprendere il significato di quella frase e ricostruire la logica dietro i delitti, Montalbano decide di rivolgersi ad Alcide Maraventano, un anziano studioso di religioni. L'aiuto dell'uomo permette al commissario di mettere insieme alcuni elementi decisivi e di comprendere che dietro quella sequenza di crimini si nasconde qualcosa di molto più pericoloso di quanto apparisse all'inizio. Il caso assume così i contorni di una vicenda legata a estremisti religiosi e Montalbano deve agire rapidamente per impedire che la situazione degeneri fino a trasformarsi in una strage.

Il cast di Sette lunedì

Il giovane Montalbano: Michele Riondino con Beniamino Marcone in una scena

A guidare il cast dell'episodio è Michele Riondino, che interpreta il giovane Salvo Montalbano. Al suo fianco torna Sarah Felberbaum nel ruolo di Livia, la compagna del commissario, mentre Alessio Vassallo interpreta Mimì Augello e Fabrizio Pizzuto è Giuseppe Fazio.

L'episodio è diretto da Gianluca Maria Tavarelli e si basa su elementi tratti dai racconti di Andrea Camilleri Sette lunedì, contenuto nella raccolta La prima indagine di Montalbano, e Movente a doppio taglio, pubblicato in Un mese con Montalbano.

Sette lunedì sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda TV oppure on demand in qualunque momento (le due stagioni de Il giovane Montalbano sono entrambe disponibili per intero sulla piattaforma).