The Paper: Peacock conferma il rinnovo per la stagione 2 della serie 'sequel' di The Office

NBCUniversal ha annunciato di aver dato il via libera alla seconda stagione della comedy ancora prima del suo debutto sugli schermi.

The Paper, lo spinoff di The Office che debutterà il 4 settembre su Peacock, ha già ottenuto il rinnovo per la stagione 2.

NBCUniversal, secondo quanto dichiarato da Variety, ha preso la sua decisione dopo aver visto le reazioni positive da parte della critica alle puntate in arrivo sugli schermi.

Il rinnovo di The Paper

L'annuncio del via libera alla produzione della seconda stagione è stato dato ufficialmente dai protagonisti di Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore mentre stavano promuovendo la serie al Today show targato NBC.

Il co-creatore di The Paper, Greg Daniels, da tempo stava sviluppando le idee per la possibile continuazione della storia. La conferma del ritorno per una seconda stagione gli permetterà ora di continuare il suo lavoro con lo showrunner e produttore esecutivo Michael Koman, in modo da una possibile messa in onda della comedy tra un anno circa.

Cosa racconterà The Paper

Il cast di The Paper, show che rappresenta un sequel del cult con star Steve Carell e John Krasinski, è composto da Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore che torna a recitare in un progetto statunitense dopo l'ottima accoglienza ricevuta grazie alla sua performance in The White Lotus, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key e Oscar Nuñez.

La serie seguirà quello che accade quando i realizzatori del documentario sulla Dunder Mifflin trovano un nuovo soggetto per un progetto. I membri del team scoprono così l'esistenza di uno storico quotidiano del Midwest e della casa editrice che sta cercando di riportarlo al successo.

Tra le guest star degli episodi in arrivo tra poche ore sugli schermi di Peacock ci sono Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson e Nancy Lenehan.