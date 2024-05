The Office: John Krasinski rivela l'iconico oggetto di scena rubato dal set

John Krasinski è un ladro e finalmente lo dice chiaramente. Krasinski è nel pieno della promozione del suo nuovo film per famiglie IF - Gli amici immaginari. Tuttavia, la recente notizia che il franchise di The Office continuerà con una serie reboot solleva naturalmente alcune nuove domande sull'argomento. John Krasinski ha recitato nella versione originale di The Office negli Stati Uniti nel ruolo di Jim Halpern, un venditore fannullone che si innamora della sua collega, la receptionist Pam Beesly (Jenna Fischer).

John Krasinski e Steve Carell in una scena dell'episodio The Meeting della serie The Office

Il furto dal set

La Fischer e Anglea Kinsey (che interpretava la capricciosa contabile Angela) hanno recentemente invitato Krasinski a partecipare al loro podcast di re-watch di Office, Office Ladies. Quando ha ricordato il suo ultimo giorno sul set dello show, Krasinski ha confessato di aver rubato qualcosa dal set: "Muoio dal ridere solo a pensarci, ma quando ho visto il mio padre televisivo e tutto il cast che mi aspettava applaudendo, e Greg Daniels ha detto: 'Questa è la fine di The Office', credo che mi sia venuto un colpo. È stato il momento più spaventoso, bello e terribile della mia vita", ha raccontato Krasinski. Ha poi ammesso che dopo quel toccante momento finale con il cast e la troupe, è andato a rubare uno degli oggetti di scena più ambiti sul set: l'insegna della Dunder Mifflin.

L'atto del furto non è stato così semplice come, ad esempio, una rapina in Ocean's Eleven. Krasinksi è stato subito colto sul fatto dalla sua co-star di Office, Angela Kinsey, mentre cercava di capire come far entrare il cartello nella sua auto: "Le ho detto qualcosa tipo 'Non guardare qui!'". ha detto Krasinski. "Non era abbastanza buio, quindi sembrava che stessi mettendo un corpo in una macchina".

Kinsey, però, è stata una vera e propria complice: non ha mai vuotato il sacco... fino a quando non ne ha parlato nel podcast. Krasinski ha scherzato sul suo "tradimento", dicendo: "_Beh, ora l'hai fatto. L'hai detto a tutti. E io ero vestito come uno scassinatore".

Il furto ha causato anche delle vittime, ovvero il creatore di The Office Greg Daniels, che avrebbe voluto portarsi a casa l'insegna e ha persino chiesto Krasinski se sapesse qualcosa sull'insegna sparita. "Ho sempre mentito a Greg dicendo che non l'avevo presa io, quando in realtà ero stato io a rubarla", ha confessato Krasinski. "Lui era tipo: 'Ah, era l'unica cosa che volevo'".