The Office: Sabrina Impacciatore è un'aspirante giornalista nel trailer del 'sequel'

The Paper arriverà a settembre su Peacock e il trailer e le foto inedite regalano qualche anticipazione sulla storia e sui personaggi della serie.

Il 4 settembre debutterà sugli schermi di Peacock la nuova serie The Paper, ideata come progetto 'sequel' di The Office e il trailer e le foto inedite anticipano qualche dettaglio sulla trama e sui personaggi coinvolti.

La prima stagione prenderà il via con quattro puntate e ogni settimana debutterà un nuovo episodio fino al 25 settembre.

Cosa racconta la serie ambientata nell'universo di The Office

The Paper è stata creata da Greg Daniels e Michael Koman ed è ambientata nello stesso universo in cui esistono i protagonisti di The Office che lavoravano negli uffici di Dunder Mifflin. Il trailer anticipa che la troupe del documentario al centro dello show cult andranno alla ricerca di un nuovo soggetto e si ritroveranno alle prese con i tentativi di salvare il quotidiano The Truth Teller nella città di Toledo.

Il video mostra Sabrina Impacciatore nel ruolo di un'aspirante giornalista che inizierà a lavorare sotto la guida di Ned Sampson, il direttore interpretato da Domhnall Gleeson.

Tra i personaggi che torneranno sugli schermi c'è poi Oscar Martinez (Oscar Nuñez) che, nel video, esprime tutto il suo disappunto nel ritrovarsi davanti alle telecamere della troupe.

Ecco il trailer:

Gli interpreti di The Paper

Nel cast delle puntate ci sono anche Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key e Oscar Nuñez.

Tra le guest star spazio invece a Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson e Nancy Lenehan.

Nel team della produzione, oltre ai creatori Daniels e Koman, ci sono anche Ricky Gervais e Stephen Merchant che avevano ideato la versione originale di The Office, Howard Klein, Ben Silverman, Banijay Americas, e Universal Studio Group.

Daniels è stato impegnato anche alla regia insieme a Ken Kwapis, Yana Gorskaya, Paul Lieberstein, Tazbah Chavez, Jason Woliner, Jennifer Celotta, Matt Sohn, Dave Rogers e Jeff Blitz.

Ecco le nuove foto condivise online:

The Paper: Sabrina Impacciatore insieme a Ramona Young

The Paper: una foto di Duane Shepard Sr. e Oscar Nunez

The Paper: il protagonista della serie Domhnall Gleeson

The Paper: una foto dei protagonisti della serie

The Paper: Domhnall Gleeson e Tim Key nella serie

The Paper: Sabrina Impacciatore e Domhnall Gleeson in una foto della serie