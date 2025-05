The Odyssey: "Tom Holland? Fisicamente può fare tutto. Matt Damon voleva essere efficiente"

Lo stuntman di The Odyssey James Newman ha commentato la sua esperienza nell'allenamento di Matt Damon e Tom Holland per il film di Christopher Nolan attualmente in lavorazione, analizzando gli stili d'azione dei due attori. La pellicola ispirata al poema omerico, che racconterà l'epico viaggio di ritorno di Ulisse (Damon) dopo aver combattuto nella guerra di Troia, conterrà anche scene di grande impegno fisico, come hanno anticipato alcune foto dal set.

In un episodio del podcast Action for Everyone del 20 aprile, poi cancellata, Newman ha spiegato di aver lavorato sia con Damon che con Holland per aiutarli a definire gli stili di combattimento dei loro personaggi in The Odyssey. Lo stuntman ha spiegato che Damon aveva una visione chiara di come voleva che il suo personaggio combattesse, e che l'esperienza e l'età del personaggio hanno portato a uno stile di combattimento "più efficiente". Ecco le sue parole:

"Ho avuto l'opportunità di girare alcune scene d'azione con un gruppo di persone di talento per il film e ho anche avuto l'opportunità di allenare Matt Damon e Tom Holland. Tutte le voci sulla capacità fisica di Tom sono assolutamente vere. Può letteralmente fare qualsiasi cosa. Dovrebbe ottenere ogni ruolo fisico possibile".

Newman si è poi soffermato su Matt Damon svelando: "Matt voleva sicuramente essere più efficiente perché è quello il personaggio. Ulisse è davvero l'unico reduce di guerra in quel viaggio. I ragazzi che ha con sé hanno combattuto con lui, ma Ulisse ha vissuto e respirato la battaglia, e questo lo rende più consapevole. Matt ha sicuramente capito questo aspetto e quindi abbiamo cercato di enfatizzarlo. Per questo non farà cose appariscenti. Tom, ovviamente, è più atletico ed è più giovane, quindi sarà quasi una versione più giovane di Ulisse."

Un'Odissea fisica

Naturalmente sia Matt Damon che Tom Holland hanno grande dimestichezza con le scene d'azione. Damon ha interpretato l'assassino Jason Bourne in quattro film ricchi di combattimenti mentre Tom Holland è avvezzo alle evoluzioni compiute con indosso il costume di Spider-Man nel Marvel Universe, oltre ad aver interpretato Nathan Drake in Uncharted (2022).

Dopo la sessione di riprese in Sicilia, sull'Isola di Favignana, la lavorazione di The Odyssey proseguirà in varie location, tra cui Grecia e Irlanda, fino a luglio. Il cast stellare include Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland in quelli del figlio Telemaco, Anne Hathaway che dovrebbe interpretare Penelope, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth e Samantha Morton.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ispirato all'Odissea di Omero, poema epico seminale composto intorno all'VIII secolo a.C., il film si configura come l'opera più ambiziosa della carriera di Christopher Nolan vista la natura del materiale originario.

L'uscita dell'Odissea di Nolan è prevista per il luglio 2026.