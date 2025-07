The Odyssey: quando e dove vedremo il trailer del film di Christopher Nolan in Italia

Universal Studios ha confermato quando e dove sarà possibile vedere il trailer di The Odyssey, il nuovo film diretto da Christopher Nolan, in Italia.

Durante la convention dello studio a Ciné - Giornate di Cinema, evento in programma a Riccione fino al 4 luglio, sono stati infatti dati alcuni dettagli per la gioia dei fan del regista.

Quando debutterà il trailer

La convention di Universal Pictures che si è svolta nel pomeriggio ha rivelato che, per scelta del filmmaker, il trailer di The Odyssey sarà visibile solo nelle sale cinematografiche. Il video, che avrà una durata di 77 secondi, sarà visibile prima del film Jurassic World - La Rinascita, distribuito da domani 2 luglio.

Lo studio non condividerà il trailer su internet, rispettando quindi la scelta del regista che vuole dare precedenza e importanza alle sale.

Cosa sappiamo del film

Il nuovo spettacolare progetto diretto da Christopher Nolan racconterà il viaggio di Ulisse, compiuto dopo la fine della Guerra di Troia. Tra gli ostacoli che dovrà affrontare prima di ritornare dall'amata Penelope ci saranno creature come Polifemo, le sirene, la ninfa Calipso e la strega Circe.

A interpretare il protagonista è Matt Damon e il cast, davvero stellare, comprende anche Anne Hathaway nei panni di Penelope, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Mia Goth e Tom Holland.

Alcuni ciak dell'atteso film sono stati effettuati anche in Italia, meta del cast e della troupe che hanno lavorato anche in altre suggestive location come la Grecia.

L'appuntamento per il debutto nelle sale di tutto il mondo di The Odyssey è stato fissato al 17 luglio 2026, tra circa un anno. Nell'attesa bisognerà quindi accontentarsi delle scene presenti nel trailer.