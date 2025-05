The Odyssey: il nuovo film di Christopher Nolan girato completamente in IMAX

L'ambizione di Christopher Nolan sembra non avere alcun limite, perché il suo nuovo progetto epico intitolato The Odyssey, sarà il primo blockbuster realizzato interamente con la tecnologia di ripresa IMAX.

Per gran parte della sua carriera, Nolan ha lavorato con telecamere IMAX, inclusa la recente pellicola Oppenheimer, vincitrice dell'Oscar al miglior lungometraggio.

The Odyssey è il primo film girato completamente in IMAX

Nonostante sia un grande appassionato di questa tecnica di ripresa, Nolan non aveva mai realizzato un film interamente in IMAX. Il motivo è semplicemente legato alle sfide logistiche legate a dimensioni, peso, rumore e velocità.

Leonardo DiCaprio con Christopher Nolan sul set di Inception

Un'attrezzatura particolarmente difficile da gestire per l'intera produzione di un film ma pare che per The Odyssey, Christopher Nolan abbia deciso di superare le difficoltà legate a questa tecnica di riprese.

Christopher Nolan ha convinto a il CEO di IMAX

Il CEO di IMAX Rich Gelfond ha raccontato di essere stato convinto da Nolan a fornirgli l'attrezzatura adatta per lavorare interamente in IMAX:"Chris mi ha chiamato e ha detto che se fossi riuscito a risolvere i problemi, avrebbe girato al 100% in IMAX. E questo è esattamente quello che stiamo facendo".

Gelfond spiega l'opera di persuasione del regista:"Ci ha costretti a ripensare completamente quella parte del nostro business: registratori, cineprese...". Le telecamere IMAX per The Odyssey sono del 30% più silenziose del solito e anche molto più leggere, con velocità di elaborazione molto più rapide, in grado di migliorare anche la supervisione dei giornalieri.

Christopher Nolan sul set con una telecamera IMAX

Basato sul poema epico di Omero, The Odyssey racconta il mitologico viaggio di Ulisse e il suo pericoloso ritorno a casa dopo la guerra di Troia. Il cast è stellare e composto da Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Anne Hathaway e Charlize Theron.