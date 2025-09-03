The Odyssey "è la migliore sceneggiatura che abbia mai letto": Tom Holland non ha alcun dubbio

Nonostante abbia terminato le sue riprese diversi mesi fa, Tom Holland sta continuando a elogiare The Odyssey di Christopher Nolan. Nella pellicola, che debutterà nell'estate 2026, l'attore interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse, in interpretato da Matt Damon.

Holland ha recentemente dichiarato all'Agence France-Presse che l'adattamento di Nolan dell'epopea di Omero è "la migliore sceneggiatura che abbia mai letto". Senza offesa, Spider-Man. "Chris [Nolan] è un vero collaboratore", ha aggiunto Holland. "Sa quello che vuole... ma non crea un ambiente in cui non puoi proporre idee o costruire personaggi in un certo modo".

The Odyssey è il primo film di Nolan dopo il successo planetario e la vittoria agli Oscar con Oppenheimer. Matt Damon interpreta il ruolo di Ulisse, affiancato da un cast stellare che include Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

Le strade del male: Tom Holland in una scena del film

Tom Holland: "Girare The Odyssey è stata l'esperienza di tutta una vita"

Holland aveva inoltre dichiarato a GQ Sports lo scorso luglio che girare The Odyssey era stato "senza dubbio il lavoro di una vita" e "la migliore esperienza che abbia mai avuto sul set di un film".

"È stato emozionante. È stato diverso. E penso che il film sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto", aveva aggiunto Holland all'epoca. "Lavorare con Chris, conoscere lui ed Emma [Thomas] è stato assolutamente fantastico. Non ho mai visto nessuno lavorare come loro, e c'è un motivo se sono i migliori del settore. Avere un posto in prima fila, partecipare al processo, collaborare con un vero maestro del suo mestiere e imparare da lui è stata la migliore esperienza che abbia mai avuto".

Holland aveva precedentemente dichiarato a Good Morning America che ricevere l'offerta da Nolan di recitare in The Odyssey era stata "la telefonata di una vita" e "ricordava la telefonata ricevuta 10 anni fa per Spider-Man. È una cosa incredibile per me. Sono super orgoglioso e davvero, davvero emozionato". Non ci resta quindi che attendere l'uscita al cinema fissata per il 17 luglio 2026 da Universal Pictures.