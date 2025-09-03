The Odyssey "è la migliore sceneggiatura che abbia mai letto": Tom Holland non ha alcun dubbio

L'attore ha parlato dell'opportunità di poter lavorare con uno dei migliori registi in circolazione per il suo prossimo ed epico film sull'Odissea di Omero

Tom Holland nel possibile look per The Odyssey
NOTIZIA di 03/09/2025

Nonostante abbia terminato le sue riprese diversi mesi fa, Tom Holland sta continuando a elogiare The Odyssey di Christopher Nolan. Nella pellicola, che debutterà nell'estate 2026, l'attore interpreta Telemaco, il figlio di Ulisse, in interpretato da Matt Damon.

Holland ha recentemente dichiarato all'Agence France-Presse che l'adattamento di Nolan dell'epopea di Omero è "la migliore sceneggiatura che abbia mai letto". Senza offesa, Spider-Man. "Chris [Nolan] è un vero collaboratore", ha aggiunto Holland. "Sa quello che vuole... ma non crea un ambiente in cui non puoi proporre idee o costruire personaggi in un certo modo".

The Odyssey è il primo film di Nolan dopo il successo planetario e la vittoria agli Oscar con Oppenheimer. Matt Damon interpreta il ruolo di Ulisse, affiancato da un cast stellare che include Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron e Jon Bernthal.

Le Strade Del Male 9
Le strade del male: Tom Holland in una scena del film

Tom Holland: "Girare The Odyssey è stata l'esperienza di tutta una vita"

Holland aveva inoltre dichiarato a GQ Sports lo scorso luglio che girare The Odyssey era stato "senza dubbio il lavoro di una vita" e "la migliore esperienza che abbia mai avuto sul set di un film".

"È stato emozionante. È stato diverso. E penso che il film sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo mai visto", aveva aggiunto Holland all'epoca. "Lavorare con Chris, conoscere lui ed Emma [Thomas] è stato assolutamente fantastico. Non ho mai visto nessuno lavorare come loro, e c'è un motivo se sono i migliori del settore. Avere un posto in prima fila, partecipare al processo, collaborare con un vero maestro del suo mestiere e imparare da lui è stata la migliore esperienza che abbia mai avuto".

Holland aveva precedentemente dichiarato a Good Morning America che ricevere l'offerta da Nolan di recitare in The Odyssey era stata "la telefonata di una vita" e "ricordava la telefonata ricevuta 10 anni fa per Spider-Man. È una cosa incredibile per me. Sono super orgoglioso e davvero, davvero emozionato". Non ci resta quindi che attendere l'uscita al cinema fissata per il 17 luglio 2026 da Universal Pictures.