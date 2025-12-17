The Odyssey: la famiglia (divisa) di Ulisse e Robert Pattinson nelle nuove foto

Nuove immagini del film di Christopher Nolan svelano maggiori dettagli sui personaggi di Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland e Robert Pattinson.

L'epopea di Christopher Nolan è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica. Le nuove immagini di The Odyssey pubblicate da Entertainment Weekly offrono uno sguardo ravvicinato al look e ai costumi dei protagonisti dell'adattamento dell'Odissea di Omero capitanata da Matt Damon.

Nelle immagini vediamo il divo nei panni di Ulisse, re di Itaca, impegnato nel periglioso viaggio di ritorno di 10 anni dopo la guerra di Troia. Questo viaggio sarà tutt'altro che facile; lungo la strada, incontrerà creature mitiche tra cui il ciclope Polifemo, le Sirene, che seducono col loro canto i malcapitati che navigano nei paraggi, e la maga Circe, che notoriamente trasformò gli uomini di Ulisse in maiali.

Matt Damon in una scena con Zendaya, che interpreta Atena

Viaggi per mare e lunghe attese a Itaca

Come si vede nelle nuove immagini pubblicate, mentre Ulisse è insieme ai suoi uomini, a Itaca la moglie Penelope (Anne Hathaway) e il figlio Telemaco (Tom Holland) lo attendono scrutando il mare. Ma le foto offrono uno sguardo dettagliato anche alla star di The Batman Robert Pattinson che interpreta Antinoo, uno dei più accaniti pretendenti di Penelope, e a Himesh Patel che veste i panni di Euriloco, cognato di Ulisse nonché suo secondo in comando.

Nel cast di The Odyssey troviamo una pioggia di star tra cui Tom Holland, Zendaya, Charlie Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Himesh Patel, Mia Goth, Will Yun Lee, Lupita Nyong'o, Benny Safdie, Elliot Page e molte altre star. Il primo trailer, della durata di quasi due minuti, dovrebbe uscire a breve, accoppiato ad Avatar: Fuoco e Cenere, nei cinema da oggi.

Un sensazionale prologo della durata di sei minuti di The Odyssey accompagnerà, invece, la proiezione della versione IMAX del film di James Cameron.