The Odyssey, John Leguizamo elogia Christopher Nolan: "È un visionario"

La star di Carlito's Way e Moulin Rouge! parteciperà al prossimo film del regista di Oppenheimer e ha usato parole al miele nei suoi confronti.

In una recente intervista a People, John Leguizamo ha raccontato le emozioni provate nel recitare nell'ultimo atteso film diretto da Christopher Nolan, The Odyssey.

L'attore colombiano non ha potuto parlare molto del suo ultimo ruolo nel kolossal ma ha raccontato di aver girato le sue scene in Marocco e in Sicilia, insieme a star del calibro di Matt Damon, Robert Pattinson e Tom Holland.

Il presunto personaggio di John Leguizamo in The Odyssey

Il primo teaser trailer di The Odyssey è stato presentato in anteprima esclusivamente nei cinema a luglio, prima di essere diffuso anche online su X e TikTok.

John Leguizamo alla Mostra del Cinema di Venezia

Proprio la voce narrante dovrebbe essere quella di Leguizamo, come introduzione del trailer:"Oscurità. Le leggi di Zeus in frantumi. Un regno senza re da quando il mio padrone è morto". Nel caso fosse confermato che la voce è quella di John Leguizamo, l'attore dovrebbe interpretare Eumeo.

L'entusiasmo di John Leguizamo per il ruolo in The Odyssey

Christopher Nolan è estremamente protettivo nei confronti del film e John Leguizamo comprende benissimo questa scelta:"È stato come stare con un visionario, come immagino dovesse essere lavorare con Stanley Kubrick. Qualcuno che crea mondi, che pensa in modo diverso da tutti noi".

Christopher Nolan impegnato sul set

Soffermandosi sulle location del film, Leguizamo spiega:"Eravamo in location incredibili. Sono sette Paesi. Ci sono Marocco, Grecia, Sicilia, poi di nuovo Los Angeles, e [Nolan] sta riportando lavoro a L.A. e in America, ed è fantastico. Un cast americano enorme. È diversificato, oh mio Dio, amo questo progetto" aggiunge l'attore.

L'adattamento del poema epico greco di Omero include un cast stellare formato da Matt Damon, John Leguizamo, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron e molte altre star.