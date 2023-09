The Nun II supera The Equalizer 3 al box office USA con 32,6 milioni di dollari

La terrificante suora di the Nun 2 conferma il suo appeal sul pubblico americano e batte The Equalizer 3 al box office USA con un debutto da 32,6 milioni.

Nemmeno Denzel Washington può nulla contro il potere delle suore horror. Al debutto nelle sale americane, The Nun 2 schizza in vetta al box office USA con un incasso più che soddisfacente di 32,6 milioni raccolto in 3.728 sale e una media per sala di 8.744 dollari. Ottimo risultato per il nono capitolo della saga horror The Conjuring che però non riesce a bissare l'exploit del primo The Nun, che nel 2018 aveva segnato un'apertura di 53,8 milioni. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

The Equalizer 3: Denzel Washington in un momento drammatico

L'horror demoniaco scalza dalla prima posizione The Equalizer 3: Senza Tregua, che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni del cupo killer Robert McCall stavolta alle prese con la mafia italiana. Nel secondo weekend la pellicola action raccoglie 12,1 milioni che la portano a un totale di 61,9 milioni globali. A livello globale, il film diretto da Antoine Fuqua supera la soglia dei 100 milioni raggiungendo l'imponente cifra di 107,7 milioni in due settimane.

Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, l'altra nuova uscita del fine settimana, ha aperto al terzo posto con 10 milioni di dollari da 3.650 sale e una media per sala di 2.739 dollari. Il film è stato scritto e diretto da Nia Vardalos, che recita anche al fianco di John Corbett, amatissimo dalle fan. Il terzo capitolo della serie comica segue l'eccentrica famiglia Portokalos mentre si reca in Grecia per una riunione di famiglia.

Al quarto posto debutta il thriller indiano Jawan, che supera i 6 milioni dall'uscita in 814 sale e segna una media per sala di 7.615 dollari.

Dopo otto settimane, Barbie resiste saldamente in quinta posizione e intasca altri 5,9 milioni che portano il film a superare i 620 milioni complessivi. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare record a livello nazionale e internazionale e la sua corsa sembra ancora inarrestabile.