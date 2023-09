The Nun 2 e Assassinio a Venezia: testa a testa al box office USA

L'horror The Nun 2 guida il box office americano per il secondo weekend consecutivo, ma a pochissima distanza c'è il debutto di Assassinio a Venezia.

Una vetta del box office USA per due nel secondo weekend di programmazione di The Nun 2. L'horror della saga The Conjuring conserva la prima posizione per la seconda settimana, ma incollato a un passo c'è il debutto di Assassinio a Venezia, nuovo giallo che Kenneth Branagh nei panni del celebre ispettore Poirot. The Nun 2 incassa 14,7 milioni di dollari che lo portano a superare un totale di 56,5 milioni. Risultato di tutto rispetto a fronte di un budget di 38 milioni che potrebbe portare presto all'annuncio di un terzo sequel. Qui la nostra recensione di The Nun 2.

Ai 14,7 milioni di The Nun 2, Assassinio a Venezia risponde con un incasso di 14,5 milioni raccolti in 3.305 sale, con una media per sala di 4.387 dollari. La terza avventura tratta da Agatha Christie diretta e interpretata dall'eclettico Kenneth Branagh nei panni dell'ispettore Hercule Poirot continua a esercitare il suo fascino sul grande pubblico e stavolta anche il plauso della critica stabilendo un record su Rotten Tomatoes. Come rivela la nostra recensione di Assassinio a Venezia, stavolta Poirot sarà impegnato a indagare su un omicidio che avviene durante una seduta spiritica. La storia è ambientata a Venezia, dopo la seconda Guerra Mondiale. Poirot, ritiratosi a vita privata, si è trasferito nella città italiana e partecipa a una seduta spiritica in un palazzo decadente e "infestato" da presenze inquietanti. Quando uno dei presenti viene ucciso, il detective deve immergersi in un mondo di ombre e segreti.

The Equalizer 3: Senza Tregua scende al terzo posto. L'action thriller che vede il ritorno di Denzel Washington nei panni del cupo killer Robert McCall, stavolta alle prese con la mafia italiana, nel terzo weekend raccoglie altri 7,2 milioni che lo portano a un totale di 73,8 milioni. A livello globale, il film diretto da Antoine Fuqua supera la soglia dei 100 milioni raggiungendo l'imponente cifra di 132 milioni in tre settimane.

Quarto Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3, forte di altri 4,7 milioni di incasso che lo portano a un totale di 18,5. Il film è stato scritto e diretto da Nia Vardalos, che recita anche al fianco di John Corbett, amatissimo dalle fan. Il terzo capitolo della serie comica segue l'eccentrica famiglia Portokalos mentre si reca in Grecia per una riunione di famiglia.

Dopo nove settimane, Barbie resiste saldamente in quinta posizione e intasca altri 3,9 milioni che portano il film a superare i 626 milioni complessivi. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling continua a macinare record a livello nazionale e internazionale e la sua corsa sembra ancora inarrestabile.