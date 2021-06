The Northman, Willem Dafoe svela il suo ruolo "nefasto in un film enorme e muscolare"

Willem Dafoe non teme le sfide tanto che, dopo The Lighthouse, è tornato a essere diretto dal regista Robert Eggers nell'epica saga vichinga della vendetta The Northman, anticipando che nel film muscolare avrà un ruolo nefasto.

Una buffa espressione di Willem Dafoe, protagonista di Siberia, a Berlino 2020

The Northman è la terza regia di Robert Eggers dopo The Witch e The Lighthouse. Parlando del film, Willem Dafoe ha dichiarato a Indiewire:

"È un film enorme. È un film muscolare. Il mio coinvolgimento non è così ampio come in The Lighthouse. Ho un ruolo secondario, ma è stato elettrizzante. Il livello di ricerca e dettaglio è lo stesso, ma su una scala molto più grande. Durante l'emergenza sanitaria, hanno continuato a lavorare e a ricercare cose da costruire, e in qualche modo lo hanno fatto. Abbiamo dato loro il tempo di prepararsi per questo enorme salto in termini di budget e dimensioni della produzione. I set sono fantastici."

Con un budget più ricco, molti registi sono costretti a delegare e rischiano di perdere il controllo creativo. Questo, però, non è il caso di Robert Eggers: "Ha avuto la stessa attenzione ai dettagli che aveva in film più piccoli. Non ha perso la presa sulla sua opera. Ho sentito che era ancora lui alla guida."

The Northman: Robert Eggers ha trasformato Alexander Skarsgård in una "bestia assoluta"

The Northman è ambientato nel X secolo e vede Alexander Skarsgård nei panni di un principe vichingo in cerca di vendetta per l'omicidio di suo padre. Il cast include anche Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Björk. Nel film, Willem Dafoe interpreta Heimir il Matto:

"È una figura di corte, ma questo è il mio lavoro quotidiano. Ho un lavoro notturno sorprendente che è un po' più nefasto, diciamo."

L'uscita di The Northman è fissata per l'8 aprile 2022.