The Northman, Robert Eggers ha concluso le riprese in Irlanda

Dopo mesi di rinvii e una complessa lavorazione, Robert Eggers ha concluso le riprese del misterioso The Nortman, saga di vendetta ambientata in epoca vichinga che vede nel cast Nicole Kidman, Alexander Skarsgård e Bjork.

Robert Eggers ha concluso le riprese di The Northman, epopea vichinga horror che segna la sua terza fatica dopo The Witch e The Lighthouse. Coproduzione New Regency/Focus Features, il film vede protagonista Alexander Skarsgård in un film che include le star Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Claes Bang e Björk.

La lavorazione di The Northman, scritto da Robert Eggers insieme al poeta e romanziere islandese Sjón, è iniziata a fine estate in Irlanda dopo uno slittamento dovuto all'emergenza sanitaria che a marzo ha costretto il regista a sospendere la preparazione del film e isolarsi a Belfast.

Nel corso di un'intervista con Film Independent ad aprile, il regista ha definito The Northman, saga di vendetta vichinga ambientata in Islanda all'inizio del X secol, il suo lavoro più ambizioso:

"C'è un piccolo gruppo di persone che ha continuato a lavorare ininterrottamente. Coloro che hanno costruito le armature per i personaggi, gli esperti di trucchi prostetici, stanno preparando il film. Io sto lavorando col il direttore della fotografia Jarin Blaschke e con lo storyboard artist. Ci sono cose che non si possono fermare. Il nostro location manager tiene d'occhio costantemente le location, in parte ci sono set già costruiti. Il film richiede numerose location, così c'è una continua ricerca di luoghi adeguati su cui costruire i set. Stiamo creando tutti questi mondi, costruendo questi villaggi, stiamo realizzando migliaia di costumi e oggetti di scena, addestrando i cavalli per ciò che devono fare e creando le inquadrature del film."

Parlando di The Northman, Anya Taylor-Joy ha anticipato che "il mondo non ha mai visto niente di simile" e la stessa Nicole Kidman si è detta "terrorizzata" dall'esperienza sul set confessando a Collider: "Sembro calma, ma dovreste vedere il mio subbuglio interiore."