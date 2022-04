The Northman, Ethan Hawke: "Ho girato una scena con Willem Dafoe in cui siamo nudi e ululiamo alla luna"

Ethan Hawke ha condiviso nuovi dettagli delle riprese di The Northman, svelando dei momenti folli vissuti sul set insieme a Willem Dafoe.

L'attore aveva già paragonato il progetto diretto da Robert Eggers ad Apocalypse Now e da mesi si parla del modo in cui il filmmaker ha delineato il mondo creato per il film.

Il film The Northmann può contare su un cast che comprende, oltre a Ethan Hawke e Willem Dafoe, anche il protagonista Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, e Anya Taylor-Joy.

L'attore, attualmente sugli schermi televisivi di Disney+ con la serie Moon Knight, ha raccontato al magazine GQ come ha lavorato accanto all'amico e collega Dafoe: "Abbiamo una scena fantastica. Ci siamo spogliati e abbiamo fatto una specie di versione vichinga dell'assunzione di un acido e abbiamo ululato alla luna insieme". Parlando dell'amico ha quindi aggiunto: "O mio dio, se devi essere nudo e ululare alla luna, è una persona grandiosa con cui farlo".

La pellicola, interpretata da Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk e Willem Dafoe, racconta l'epopea della vendetta di un principe vichingo (Skarsgård) che ha visto uccidere il padre a sangue freddo sotto i suoi occhi mentre era ancora un ragazzino.

The Northman, connotato per il realismo estremo che ha messo in difficoltà gli attori, costretti a recitare in condizioni estreme durante le riprese, uscirà nei cinema italiani il 28 aprile.