The Northman, Alexander Skarsgård: "Strappare a morsi la gola del nemico è stato primordiale"

Sul set di The Northman, il nuovo atteso film di Robert Eggers, Alexander Skarsgård è stato chiamato a un'esperienza estrema che ha richiesto perfino il gesto di strappare a morsi la gola di un nemico durante un combattimento. Esperienza che l'attore svedese ha definito "primordiale".

The Northman: il protagonista in una foto del film

In una sequenza, Amleth, questo è il nome del principe vichingo di Alexander Skarsgård, strappa a morsi la gola di un nemico alla fine di una ripresa estesa che ha richiesto circa 30 ciak.

"Era la fine di una scena molto lunga e complessa dei berserker vichinghi che facevano irruzione in un villaggio slavo", ha dichiarato l'attore a Empire. "La coreografia era così difficile, con tutti questi elementi, 50 persone che combattevano contemporaneamente, le comparse e i cavalli... farla sembrare perfetta è stata una vera impresa."

E poi, c'è stato il momento in cui ha dovuto, ehm, affondare i denti nella gola di una comparsa: "Quel climax, in cui strappo la gola a un nemico e ululo alla luna... è stato primordiale. Mi sono liberato di tutto. Ero esausto e penso che lo si veda nell'inquadratura. Ero un relitto. Davvero un relitto".

The Northman: Robert Eggers ha trasformato Alexander Skarsgård in una "bestia assoluta"

Avendo sognato di interpretare un film di vichinghi per anni, il processo creativo privo di compromessi di The Northman ha avuto un effetto importante su Alexander Skarsgård:

"È un atto difficile da seguire. Un sacco di cose a cui avrei potuto dire di sì un paio di anni fa, oggi non sarei più così entusiasta di farle. Mi sento un po' perso. Non so che direzione intraprendere dopo questa esperienza... mi ha decisamente cambiato. Penso che abbia cambiato la maggior parte delle persone che erano su quella montagna".

L'uscita italiana di The Northman è prevista per il 28 Aprile 2022.