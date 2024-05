Alexander Skarsgard e un ex-star di Harry Potter protagonisti di una perversa storia gay

Alexander Skarsgard e l'ex-star di Harry Potter, Harry Melling, faranno parte del cast di Pillion, descritto come una "divertente e perversa storia d'amore gay" e prodotto dalla multinazionale Element Pictures, vincitrice di numerosi Oscar.

Il film - che sarà lanciato a Cannes da Cornerstone, che si sta occupando delle vendite a livello mondiale - segnerà il debutto nel lungometraggio di Harry Lighton, il cui cortometraggio Wren Boys è stato nominato come miglior cortometraggio britannico ai BAFTA 2018, ed è stato presentato in anteprima negli Stati Uniti al Sundance Film Festival.

Cosa racconta Pillion?

Pillion segue Colin (Melling), uno zoticone la cui vita è praticamente alla deriva. Questo fino a quando Ray (Skarsgård), il leader incredibilmente bello di un club di motociclisti, lo prende come suo sottomesso. Ray sradica Colin dalla sua squallida vita di periferia, introducendolo in una comunità di motociclisti perversi e queer e togliendogli ogni sorta di verginità lungo la strada. Ma quando Colin si addentra nel mondo di regole e misteri di Ray, comincia a chiedersi se la vita di un sottomesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, faccia al caso suo. Ha trovato la sua vocazione o ha semplicemente scambiato una vita tossica con un'altra?

"Tutti alla Element sono entusiasti di vedere Harry Lighton dare vita a 'Pillion'", ha dichiarato la presidente dello studio Emma Norton. "Harry è un regista attratto dal rischio e affascinato dal potenziale di trovare una sorprendente complessità nella vita quotidiana. Amiamo questo aspetto di lui e crediamo che 'Pillion' sia l'espressione perfetta del suo talento, del suo coraggio e della sua ambizione".

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point: Christian Bale, Harry Melling in un'immagine

Harry Melling dopo Harry Potter

L'interprete di Dudley Dursley nella saga della Warner Bros. tratta da J.K. Rowling è apparso in numerose pellicole di rilievo, come La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, Macbeth di Joel Coen, Civiltà perduta di James Gray e più recentemente in The Pale Blue Eye - I delitti di West Point al fianco di Christian Bale.

Lo abbiamo visto anche come co-protagonista di Anya Taylor-Joy nella serie di successo targata Netflix La regina degli scacchi.