Alexander Skarsgård è il protagonista della serie tv sci-fi Murderbot di Chris e Paul Weitz

Alexander Skarsgård sarà il protagonista di Murderbot, la nuova serie tv sci-fi targata Apple TV+. La serie drammatica sarà composta da 10 episodi e interpretata e prodotta dal vincitore dell'Emmy Skarsgård. I fratelli Chris e Paul Weitz scrivono, dirigono e producono con il loro marchio Depth of Field.

Murderbot ha ricevuto il via libera un anno fa, ma il casting del personaggio principale è stato interrotto durante gli scioperi a Hollywood.

Murderbot

La serie è incentrata su un androide di sorveglianza (Skarsgård) che ha orrore delle emozioni umane ma è attratto dai suoi "clienti" vulnerabili. Murderbot, che è riuscito ad hackerare il proprio modulo di controllo, deve nascondere il suo libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso quando in realtà vorrebbe solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire il suo posto nell'universo.

Il progetto è basato sulla serie di libri I diari della macchina assassina di Martha Wells vincitrice dei premi Hugo e Nebula. Andrew Miano è anche produttore esecutivo per Depth of Field mentre David S. Goyer e Keith Levine lo sono per Phantom Four.