Noma Dumezweni si unisce ad Alexander Skarsgård nella serie Murderbot

Noma Dumezweni (La sirenetta) sarà la protagonista, al fianco di Alexander Skarsgård, della serie sci-fi Murderbot di Apple TV+, prodotta da Chris e Paul Weitz (About a Boy) e Paramount Television Studios. Dumezweni interpreterà Mensah. Oltre a Skarsgård, anche David Dastmalchian fa parte del cast.

I fratelli Weitz scrivono, dirigono e producono con il loro marchio Depth of Field. Andrew Miano è anche produttore esecutivo per Depth of Field. David S. Goyer è produttore esecutivo insieme a Keith Levine per Phantom Four.

Dumezweni, due volte vincitrice dell'Olivier Award e candidata al Tony, è stata vista di recente nel thriller d'azione Retribution e nel ruolo della Regina Selina ne La sirenetta per la Disney.

Alexander Skarsgård è il protagonista della serie tv sci-fi Murderbot di Chris e Paul Weitz

I dettagli della serie

Basata sulla serie di libri "Murderbot. I diari della macchina assassina" di Martha Wells, vincitrice dei premi Hugo e Nebula, Murderbot è incentrata su un androide di sicurezza che si auto-analizza e che ha orrore delle emozioni umane, ma è attratto dai suoi "clienti" vulnerabili. Murderbot deve nascondere il suo libero arbitrio e portare a termine un incarico pericoloso, quando in realtà vuole solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire quale sia il suo posto nell'universo.