The New Pope: trama della prima e seconda puntata, stasera su Sky Atlantic

Il momento è giunto per The New Pope, che debutta stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la prima e la seconda puntata, e riporta tutti gli spettatori che avevano avidamente seguito il Papa di Jude Law nel capitolo precedente nuovamente alla corte vaticana di Paolo Sorrentino.

La trama del primo episodio torna immediatamente a puntare i riflettori su Lenny Belardo - Pio XIII che è ora in come. I suoi fedeli pregano per la sua salvezza ma la Chiesa deve agire: c'è bisogno di una nuova guida ed è il Cardinale Voiello di Silvio Orlando a gestire una situazione più che mai delicata. Che ci porta direttamente al secondo episodio, in cui conosciamo meglio il futuro Giovanni Paolo III: Sir John Brannox è un aristocratico inglese, sofisticato, moderato e per certi aspetti completamente diverso dall'eccentrico Belardo. Ma il viaggio nelle sue origini porterà a galla i primi segreti e le prime debolezze del nuovo Pontefice.

Oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, nel cast Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier e Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini, per una serie che vedrà nel cast anche due guest star d'eccezione, Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope è composta da 9 episodi che andranno in onda il venerdì sera su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV. Vision Distribution porterà la serie tv in sala ogni lunedì successivo alla messa in onda, in versione originale sottotitolata. Si partirà il 13 gennaio con il primo e secondo episodio, e a seguire ogni lunedì fino al 10 febbraio, quando arriverà in sala il nono ed ultimo.

