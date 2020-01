The New Pope, la serie tv di Paolo Sorrentino uscirà anche nei cinema!

Tutti gli episodi di The New Pope, serie tv firmata da Paolo Sotrentino con Jude Law, Silvio Orlando e John Malcovich, arriveranno al cinema: si comincia lunedì 13 gennaio.

The New Pope, la serie tv firmata da Paolo Sorrentino, arriverà in versione completa anche nei cinema italiani con la distribuzione di Vision. Oltre che su Sky Atlantic, dove verrà trasmessa a partire da oggi, venerdì 10 gennaio (ore 21:15), The New Pope arriverà anche nei cinema.

The New Pope: un'immagine della seconda puntata

L'intera nuova stagione della prosecuzione di The Young Pope, The New Pope, composta da 9 episodi, verrà proiettata su grande schermo. L'appuntamento con lo show diretto da Paolo Sorrentino al cinema si apre il 13 gennaio con il primo e secondo episodio, proseguendo ogni lunedì per arrivare al 10 febbraio quando andrà in sala la nona ed ultima puntata. A distribuire nelle sale The New Pope è Vision.

Al momento, i cinema confermati dove vedere la serie sono: il Palazzo del cinema Anteo di Milano, Quattro fontane di Roma e Cinema delle Palme di Napoli.

Qui sotto il calendario completo delle uscite al cinema di The New Pope:

13 gennaio - Episodio 1 e 2

20 gennaio - Episodio 3 e 4

27 gennaio - Episodio 5 e 6

03 febbraio - Episodio 7 e 8

10 febbraio - Episodio 9

The New Pope, serie tv scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino. Il cast, oltre ai due volte nominati agli Oscar Jude Law e John Malkovich, include Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi, già protagonisti in The Young Pope. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, Massimo Ghini e le guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.