The New Pope: nel teaser trailer ritorna il Papa sexy di Jude Law

Il primo teaser trailer di The New Pope, la nuova serie tv di Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich, che sarà presentata a Venezia 2019.

Il primo teaser trailer di The New Pope, la nuova serie diretta da Paolo Sorrentino per Sky, HBO e Canal+, è esattamente ciò che ci si poteva aspettare dopo il precedente The Young Pope. Suo sequel, ancora con Jude Law nei panni di quel ribelle Lenny Belardo, Papa Pio XIII, The New Pope continuerà ad essere un vorticoso viaggio sul confine tra sacro e profano. O almeno è questo che suggerisce questa prima clip, con la contrapposizione tra il nuovo Papa di John Malkovich, eletto per placare gli animi agitati dal suo predecessore, e il sexy pontefice di Jude Law, che fa della spiaggia la sua cattedrale, di ragazze seminude le sue Madonne, coperto solo da un candido costume.

La serie, che sarà presentata in anteprima mondiale il prossimo 1° settembre al Festival di Venezia come evento speciale Fuori Concorso, è creata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta da Haut et Court TV e The Mediapro Studio. Il distributore internazionale è Fremantle.

The New Pope, scritta da Paolo Sorrentino con Umberto Contarello e Stefano Bises, è la seconda serie del regista de La grande bellezza ambientata in Vaticano. Tutti i nove episodi sono diretti da Paolo Sorrentino. Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, comprende anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.

The New Pope dovrebbe debuttare durante l'autunno e in Italia sarà trasmessa su Sky Atlantic.