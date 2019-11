The New Pope: la data di uscita ufficiale, nuove foto e un poster!

The New Pope ha finalmente una data di uscita su Sky e ora sono disponibili nuove foto e un poster inedito!

Il poster ufficiale di The New Pope

The New Pope sta per arrivare sugli schermi e data di uscita è il 10 gennaio 2020, giorno in cui si potrà scoprire il nuovo capitolo della storia del pontefice interpretato da Jude Law e assistere all'entrata in scena del nuovo Papa, ruolo affidato a John Malkovich.

In occasione dell'annuncio dell'atteso arrivo di The New Pope sugli schermi televisivi italiani, Sky ha condiviso nuove foto e un poster ufficiale degli episodi inediti.

La serie è diretta ancora una volta da Paolo Sorrentino ed è una co-produzione tra Sky, HBO e Canal+. Il regista italiano è stato impegnato dietro la macchina da presa di tutti i nove episodi realizzati per The New Pope, presentata in anteprima a Venezia e si è occupato della sceneggiatura di della seconda stagione della serie in collaborazione con Umberto Contarello e Stefano Bises.

Il cast, oltre a Jude Law e John Malkovich, comprende anche Silvio Orlando, Javier Cámara, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Maurizio Lombardi. New entry nella serie sono Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir e Massimo Ghini, guest star Sharon Stone e Marilyn Manson.