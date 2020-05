The New Mutants in pre-ordine digitale su Amazon Prime Video UK

The New Mutants è apparso in pre-ordine digitale su Amazon Prime Video UK, il film sui giovani mutanti dalle sfumature horror potrebbe essere disposnibile a breve in digitale.

Nelle ultime ore The New Mutants è diventato disponibile in pre-ordine digitale su Amazon Prime Video UK. Il film, privo di una data di uscita cinematografrica dopo lo stop imposto dalla crisi globale, uscirà dunque in versione digitale, ma al momento è disponibile solo su Amazon Prime Video UK.

The New Mutants: Maisie Williams in una scena del film

Dopo la lavorazione davvero tormentata, i produttori di The New Mutants sembrerebbero dunque aver rinunciato all'ipotesi di far slittare il film ulteriormente, preferendo un'uscita digitale. The New Mutants di Josh Boone è dunque disponibile in pre-ordine su Amazon Prime Video UK a 13,99 sterline.

Il film, che sarebbe dovuto uscire nel 2018, ma ha subito numerose vicissitudini produttive, potrebbe dunque seguire le orme di Trolls World Tour la cui release digitale in pieno lockdown ha riscosso notevole successo. Warner Bros. opta un'uscita dirigitale anche per la pellicola animata Scooby! e Disney ha pianificato di far uscire Artemis Fowl su Disney+ a giugno.

The New Mutants: le nuove foto rivelano l'aspetto del Demone Orso e gli Smiley Men

Scritto e diretto da Josh Boone, The New Mutants vede Maisie Williams nei panni di Rahne Sinclair/Wolfsbane, Anya Taylor-Joy in quelli di Illyana Rasputin/Magik, Charlie Heaton nel ruolo di Sam Guthrie/Cannonball, Henry Zaga in quello di Roberto da Costa/Sunspot, Blu Hunt sarà Danielle Moonstar/Mirage e Alice Braga sarà la Dottoressa Cecilia Reyes.