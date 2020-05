The New Mutants: le nuove foto rivelano l'aspetto del Demone Orso e gli Smiley Men

Disney ha rilasciato online nuove immagini relative a The New Mutants, che mostrano come saranno i villain del film, chiamati Smiley Men e del Demone Orso.

Nonostante i cambi dovuti al Coronavirus, Disney ha diffuso nuove immagini del film Marvel The New Mutants, che fa parte del franchise dedicato agli X-Men, in cui vediamo per la prima volta come saranno i villain che vedremo al cinema, tra cui Smiley Men e il Demone Orso.

Recentemente Disney ha comunicato numerosi cambi nella programmazione cinematografica a causa della pandemia, tra cui anche The New Mutants, diretto da Josh Boone, che sarebbe dovuto uscire il 3 aprile. Le nuove immagini provengono dalla rivista Cinefex e mostra i cattivi che arriveranno a fronteggiare la squadra di eroi mutanti: tra questi ci sono il Demone Orso, villain principale del film, e gli Smiley Men, che perseguiteranno i protagonisti all'interno dell'ospedale psichiatrico come già anticipato dal trailer di gennaio.

Le immagini anticipano la presenza di effetti speciali davvero interessanti e i villain che incontreremo, soprattutto gli Smiley Men, sembrano davvero inquietanti. Come anticipato, al momento il film non ha una data d'uscita né una trama ben definita per cui i fan stanno cercando di raccogliere tutti i dettagli possibili per capire la storia che arriverà sul grande schermo.

Quello che sappiamo è che la trama racconterà di un gruppo di giovani mutanti rinchiusi in una struttura segreta, dove verranno sottoposti a prove mentali e fisiche. Nel cast di The New Mutants ci saranno Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Blu Hunt nel ruolo di Moonstar, Charlie Heaton nei panni di Cannonball e Henry Zaga sarà Sunspot.